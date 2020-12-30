零業配、更接地氣！兩廳院表演藝術雜誌大改版「要走到外面」

▲國家兩廳院發行的《PAR表演藝術》雜誌，2021年將大改版，企圖走入大眾。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

由國家兩廳院發行的《PAR表演藝術》雜誌大改版！2021年起將由月刊改為雙月刊，在內容、美學設計上也會大幅調整，希望觸及更多族群、擺在書店也能吸引大眾購買，也會加強經營網站內容。兩廳院藝術總監劉怡汝說，其實表演藝術一直都跟「社會議題」有關，不該鎖起來，同時雜誌堅持「零業配」，「不會硬塞給讀者難看的廣編稿」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《PAR表演藝術》雜誌舊版，發行至今近30年。（圖／兩廳院提供）

《PAR表演藝術》雜誌（以下簡稱《PAR》）發行至今近30年，引領讀者走入台前幕後，看見表演重要的紀實報導，也挖掘藝術家的生活和故事，創刊以來榮獲8座金鼎獎、連年蟬聯國家出版獎。不過從前雜誌讀者多半是兩廳院會員，加上網路改變了閱讀習慣，即時與深度的報導都在網路上蓬勃發展，帶動了雜誌轉型的需求。

▲《PAR表演藝術》雜誌2021年大改版，內容、美學設計上都會大幅調整，希望觸及更多族群、擺在書店也能吸引大眾購買。（圖／記者林育綾攝）

劉怡汝透露，《PAR》雜誌過往在書店「銷量真的很慘」，這次大改版原本也思考「未來是否只提供給會員？」但後來認為，這些觀點「鎖起來太可惜」，表演藝術一直都不只是「表演藝術」，其實跟社會議題息息相關，像是今年10月推出的節目《真，她媽的!》，就在探討有關「親密關係暴力」的議題，當時行銷團隊還發現在Google搜尋引擎打上「女人該⋯」就會出現「女人該打」等熱門搜尋結果，相當驚人，也引發網友激烈討論，谷歌後來甚至變更了搜尋結果。

▲國家兩廳院藝術總監劉怡汝認為，其實表演藝術一直都跟「社會議題」有關。（圖／國家兩廳院提供）

《PAR》雜誌從2021年起，將從月刊改為雙月刊，每逢單月出版，歲末另有回顧特別專刊，除了提供產業動態、生態現象等深度議題，也更生動有趣；而網站部分，將逐步提供「全站閱讀」的服務，同時也有即時的演出報導、評論等文章，加強即時互動性，開展媒體多元性，以符合時代轉變及更多讀者的需求。

雖然會加強網路新媒體部分，但《PAR》目前仍堅持保留紙本發行，「20年後的發展不知道，至少現在仍會保存紙本」；而在內容上還會堅持「零業配」，不會以一般商業雜誌營收的考量去接廣告，更不會硬塞給讀者難看的廣編稿。

劉怡汝有自信期許，「不看表演節目的人，也會來看這本雜誌，未來它只會更大眾，不會更小眾」。尤其特別邀請曾獲金鼎獎的江家華擔任客座總編輯來統籌，就是希望能更明白「外面的人怎麼看」，兩廳院才會曉得「如何回應外面、走到外面去」。

▲國家兩廳院發行的《PAR表演藝術》雜誌，邀請曾獲金鼎獎的江家華擔任客座總編輯。（圖／國家兩廳院提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來