她不捨染疫醫護…送紅包請飲料　「心與你們同在的小市民」

▲民眾不捨染疫醫護，送上紅包，為醫護人員加油。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

記者黃巈禾／台北報導

部立桃園醫院院內感染擴大，迄今累積5名醫護染疫。民進黨立委何志偉17日下午透露，一位民眾帶紅包到服務處，想請立委轉交給染疫的醫護人員，喝喝飲料，紓解壓力。

「她，用最平凡的力量、最單純的力量在支持醫護人員。」何志偉在臉書表示，今天服務處有民眾帶著紅包進來，同仁直覺反應「我們不能收紅包」，對方笑笑的說紅包是要給染疫的醫護人員，裡面的鈔票微微的皺皺的而且參雜著一些氣味。

該位民眾在紅包上親筆寫下，對於醫護人員染疫她相當不捨，想在疫情結束前將款項送給醫院防疫部的醫護人員，喝個飲料紓解內心的壓力，「心與你們同在的小市民」。

何志偉提到，護理人員跟醫生已感受到最平凡又最安慰的心意，國家現在正在對抗疫情的危急關頭，當這些醫護在第一線犧牲奉獻時，能做的實在相當有限，他也苦於想要幫忙卻束手無策，但一名熱心民眾的紅包感動了他，她其實也是被醫護人員的辛苦感動，想要轉交一些費用給大家喝喝飲料，吃吃東西，補補身體。

何志偉說，接下這個任務，一定會想辦法達成，至少讓這些醫護人員知道他們在第一線打仗時，後面是有人支持和尊敬的，「醫護人員是這場戰爭的第一線也是最後一線，如果我們不尊敬他，還有誰能代替我們呢？」

因應院內感染擴大，中央流行疫情指揮中心17日啟動6點防治作為，將進駐醫院成立「前進指揮所」。指揮官陳時中表示，這是在中午會議中決定成立，指派醫療應變副組長王必勝擔任前進指揮官。陳時中也不小心說溜嘴，表示王必勝中午過後就去部桃，被詢問是否不小心說出醫院名稱，他也直接宣布就是部立桃園醫院。