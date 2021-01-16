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還是不道歉！楊志良646字文「堅持開除說」：我是熱血，不是冷血

▲▼楊志良回應與葉金川LINE對話事件。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前衛生署長楊志良今日強調「堅持開除說」。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前衛生署長楊志良日前上節目因「開除染疫醫」一番言論，引發醫界撻伐，但態度堅定不認錯。全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱13日發表聲明，痛批楊知識不夠、未審先判醫師死刑，應向全國醫護道歉。針對此事，他今（16）日下午在粉專PO文回應：「我是熱血，不是冷血：致敬醫療一線同仁」，針對外界扭曲他的說詞發出聲明。

以下為前衛生署長楊志良粉專全文：

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我是熱血，不是冷血：致敬醫療一線同仁

針對外界扭曲我「開除說」聲明：

是的，如果我是一位醫院院長，在防疫非常時期，不容一絲懈怠，主張開除不遵守安全標準作業準則的醫師，儘管SOP也無法百分之百保護這位醫生，對於感染現象發生在不遵守SOP的一線同仁身上，雖深感同情遺憾，但是我更恐懼一位受過專業訓練的醫生，如果輕忽自己的責任和職守，會帶來更大的生命損失和社會成本，我再一次強調，這是防疫戰爭非常時期。

就算正確戴好鋼盔也無法保證無孔不入，但沒有按照安全標準流程在戰場上拼搏根本送死，是的，我不希望更多在一線人員發生不幸，這是我堅持是非的原因，儘管同情沒有按安全SOP的染疫醫護人員，但我更恐懼有其他沒有意識到自己身負重責大任的醫護人員，竟沒有事後回報院方，更不容有的媒體直接用說我「開除」染疫醫生，影響社會大眾視聽。

我們要用科學大數據防疫：不要被揣摩上意的官員綁架；我們要用體貼人心的熱情來防疫，不要被廉價的同情所出賣，我非常「榮幸」有勞總統副總統行院院長等對我的指教，但我更要提醒大家不要被政治人物誤導，防疫的成功，有賴全民，更有賴第一線醫療人員，此時此刻更需要你們的堅持和奮鬥，正因為如此，我堅持我的「開除說」。

不要讓更多的患者加重你們第一線人員的負擔，更不用說，這個危機的壓力也有可能來自你們同仁，是的，如果我是院長，我堅持是非價值，但如果我是總統、副總統、行政院長，我希望我不會像現在的政治人物一樣，用扭曲是非的方式來打擊意見不同的人士，我再次強調，我堅持是非不容扭曲，這是我對一線醫療人員獻上的最高敬意！

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