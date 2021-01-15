獨／台塑六輕AN廠傳丙烯睛外洩！5人受傷　環保局檢測結果出爐

▲雲林縣環保局派員前往案發廠區現場稽查，經查，疑似切割管線過程產生鐵粉粉塵逸散造成作業人員身體不適、無外傷，共計5人自行就醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑六輕麥寮廠區前天（13日）下午發生工安意外，一度傳出工人誤吸丙烯腈造成5人送醫，雲林縣衛生局獲報於緊急醫療管理系統開案，隨後雲林縣環保局派員進入廠區稽查偵測，所幸疑似為施工過程產生粉塵逸散造成作業人員身體不適亦無外傷，共計5人自行就醫，偵測結果推測現場無丙烯腈外洩，虛驚一場。

雲林縣衛生局指出，是在1月13下午1時6分，接獲雲林長庚醫院通報麥寮廠區工人疑似誤吸入丙烯腈案件，由承包廠商自行將工人送醫，計有5名病患送至雲林長庚醫院，院方於電話內通報5名傷者均為輕傷，生命徵象穩定，此案於緊急醫療管理系統開案，後續針對5名患者進行體內毒物檢測確定無中毒跡象。

雲林縣環保局獲報後隨即派出環境技術小組前往案發廠區現場稽查，經查，台塑AN廠目前為歲修狀態(歲修期程為2021/01/08~2021/02/08)，承包商進行板層式蒸(精)餾裝置(許可編號為E-622，現場編號C-240)施工時，因於管線內施工，疑似切割管線過程產生鐵粉粉塵逸散造成作業人員身體不適、無外傷，共計5人自行就醫。

環境技術小組至現場稽查，並以手持式火焰離子偵測器(TVA-2020)檢測E-622槽內VOC淨檢值濃度 1.3 PPM(背景值10.5ppm，檢測值11.8ppm)，推測現場無丙烯腈外洩，證實為一場虛驚。

台塑六輕廠說明，施工人員等6人在1月13日上午進廠，在塔內進行塔盤拆除，人員在塔內疑似吸入塔外另一工程切割管線之煙霧致身體不適，中午12時施工人員等6人暫停作業離廠休息。在12點20分施工人員5人為求慎重，自行到雲林麥寮長庚醫院抽血檢查，醫院慎重起見先施打解毒劑，經觀察、抽血檢查正常後離院。

丙烯睛（AN），有毒，略溶於水，易溶於一般有機溶劑，為無色有刺激性氣味的易燃液體。人體接觸短時間約15分鐘時量平均容許濃度4ppm會有危險。用途於壓克力棉、ABS、SAN、丙烯醯胺和NBR橡膠等。

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