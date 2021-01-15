　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／台塑六輕AN廠傳丙烯睛外洩！5人受傷　環保局檢測結果出爐

 ▲雲林縣環保局派員前往案發廠區現場稽查，經查，疑似切割管線過程產生鐵粉粉塵逸散造成作業人員身體不適、無外傷，共計5人自行就醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ▲雲林縣環保局派員前往案發廠區現場稽查，經查，疑似切割管線過程產生鐵粉粉塵逸散造成作業人員身體不適、無外傷，共計5人自行就醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑六輕麥寮廠區前天（13日）下午發生工安意外，一度傳出工人誤吸丙烯腈造成5人送醫，雲林縣衛生局獲報於緊急醫療管理系統開案，隨後雲林縣環保局派員進入廠區稽查偵測，所幸疑似為施工過程產生粉塵逸散造成作業人員身體不適亦無外傷，共計5人自行就醫，偵測結果推測現場無丙烯腈外洩，虛驚一場。

雲林縣衛生局指出，是在1月13下午1時6分，接獲雲林長庚醫院通報麥寮廠區工人疑似誤吸入丙烯腈案件，由承包廠商自行將工人送醫，計有5名病患送至雲林長庚醫院，院方於電話內通報5名傷者均為輕傷，生命徵象穩定，此案於緊急醫療管理系統開案，後續針對5名患者進行體內毒物檢測確定無中毒跡象。

雲林縣環保局獲報後隨即派出環境技術小組前往案發廠區現場稽查，經查，台塑AN廠目前為歲修狀態(歲修期程為2021/01/08~2021/02/08)，承包商進行板層式蒸(精)餾裝置(許可編號為E-622，現場編號C-240)施工時，因於管線內施工，疑似切割管線過程產生鐵粉粉塵逸散造成作業人員身體不適、無外傷，共計5人自行就醫。

環境技術小組至現場稽查，並以手持式火焰離子偵測器(TVA-2020)檢測E-622槽內VOC淨檢值濃度 1.3 PPM(背景值10.5ppm，檢測值11.8ppm)，推測現場無丙烯腈外洩，證實為一場虛驚。

台塑六輕廠說明，施工人員等6人在1月13日上午進廠，在塔內進行塔盤拆除，人員在塔內疑似吸入塔外另一工程切割管線之煙霧致身體不適，中午12時施工人員等6人暫停作業離廠休息。在12點20分施工人員5人為求慎重，自行到雲林麥寮長庚醫院抽血檢查，醫院慎重起見先施打解毒劑，經觀察、抽血檢查正常後離院。

丙烯睛（AN），有毒，略溶於水，易溶於一般有機溶劑，為無色有刺激性氣味的易燃液體。人體接觸短時間約15分鐘時量平均容許濃度4ppm會有危險。用途於壓克力棉、ABS、SAN、丙烯醯胺和NBR橡膠等。

►補充膠原蛋白


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室　還被酸公主病

►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症

►獨／斗六砂石車廢土狂瀉600米...滿路泥濘石頭！住戶傻眼急灑水

►雲林百年小學磁磚「冷爆」刷一片　專家一看說出「海菜粉」

ET快訊
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

塞爾提克1周沒出賽大勝魔術27分　布朗21分領團隊6人上雙　

大麥克指數出爐！央行解讀：不適合用來評估均衡匯率

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓效益120億日圓瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

女神級直播主「喝醉走光露點」急遮…來不及了！禁播3月復出慘況曝

半裸妹「關籠5年」眼神渙散…主使者竟是家人！　名模夢全碎

有人要我嗎？糖果店貓聽到「沒人要買」哀怨扶下巴　網笑翻：50收

玄彬❤孫藝真、李準基、朴敘俊與金秀賢！2020必看11韓劇追完了嗎

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

社會熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

湖口休息站轎車燒成火球　YT達爾愛駒遭焚傷

鳳山惡火3死1重傷！醫曝1歲女嬰救回恐成植物人

作法驅鬼！閨蜜好心幫蒙眼　害她慘遭性侵

鐵皮屋竄火剩2童在家　4歲哥哥救妹妹

她嗆前男友射後不理　見診斷證明臉綠

億萬包租父「藏12歲腦麻兒」　體重19公斤從沒上過學

兄妹上吊1家3屍！表弟聞惡臭以為是老鼠

母聖誕節過世兄妹上吊亡　留百萬還表弟：根本沒借過

失聯移工向警方自首　突跳樓不治

即／彰化八卦山驚見男屍！　警急封鎖調查

板橋男遭公車撞輾卡車底　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

買眉筆險遭詐200萬　婦人遇警解危

買眉筆險遭詐200萬　婦人遇警解危

網路購物個資外洩，不肖歹徒致電謊稱扣款設定錯誤逼操作ATM等詐騙情事屢屢發生，縱使宣導但仍有民眾遇到時心慌無措。雲林斗南交通小隊2名員警日前夜間巡邏時，於郵局見到婦人徘徊，關心後發現其正遭遇詐騙，已刷新金融簿正等待網購客服來電教學操作ATM，警員隨即攔阻並幫忙接聽假客服電話進而破解，這才保住婦人200萬存款。

雲林百年小學磁磚「冷爆」刷一片

雲林百年小學磁磚「冷爆」刷一片

北港華南路名店群聚！　肯德基速食進駐卡位

北港華南路名店群聚！　肯德基速食進駐卡位

獨／斗六砂石車廢土狂瀉600米　住戶傻眼急灑水

獨／斗六砂石車廢土狂瀉600米　住戶傻眼急灑水

低溫顏色更美！雲林優質「茂谷柑」進入產季

低溫顏色更美！雲林優質「茂谷柑」進入產季

關鍵字：

台塑企業六輕雲林工安

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面