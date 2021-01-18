辛巴威女防長批「中國應該為疫情負責」　政府急發聲明滅火

▲辛巴威國防部長奧帕·穆欣古里（Oppah Muchinguri）。（圖／翻攝辛巴威政府網站）

記者魏有德／綜合報導

辛巴威女防長奧帕·穆欣古里（Oppah Muchinguri）15日受訪時落淚痛批，「新冠病毒產生於中國一次失控的實驗；我們稱他們為全天候盟友，看看他們對我們做了什麼，中國應該為新冠疫情負責。」不過，她的言論不僅遭到當地公衛專家譴責，辛巴威政府也緊急滅火，「感謝中國在病毒溯源和抗擊疫情方面發揮的全球領導作用。」

▲辛巴威已有683人因新冠肺炎死亡。（圖／路透）

《環球時報》報導，這已經不是穆欣古里首次因個人言論而讓政府面臨外交問題，穆辛古里2020年3月時稱，新冠疫情是上帝懲罰美國和其他西方國家對辛巴威實施制裁的方式。這給辛巴威製造了另一個外交問題，最後總統不得不出面滅火。

這次，穆欣古里因另一位部長死於新冠肺炎而失控落淚，接著表示，「新冠病毒產生於中國一次失控的實驗，我們稱他們（中國）為全天候盟友，看看他們對我們做了什麼。」

▲大陸派出湖南抗疫醫療專家組前往辛巴威。（圖／CFP）

《辛巴威》網站昨（17）日發文指出，穆欣古里的這番言論讓政府非常尷尬。文章稱，辛巴威與中國的友好關係從這個國家解放鬥爭時便開始，如今，這個遠東的經濟巨人更是少數支援辛巴威抗擊疫情的國家之一。

辛巴威外交部發言人也出面對外澄清，辛巴威政府並不認為中國需要為新冠疫情負責，「（穆欣古里的）情緒不代表辛巴威政府立場……辛巴威政府感謝中國在病毒溯源和抗擊疫情方面發揮的全球領導作用。」