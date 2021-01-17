河北南宫市「最嚴封城」　所有居民居家隔離、工作者不許返家

▲河北疫情傳播迅速，多地都實施嚴格管控措施。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北疫情嚴峻，繼石家莊宣布「封城」後，南宮市也實施「最嚴封控措施」，要求全市所有人員一律不許流動，所有居民居家隔離，全部有工作任務的人員一律在工作單位吃住，嚴禁返家。

南宮市由邢台市代管，當地官方16日深夜宣布，除了南宮市以外，邢台市其餘縣、市、區有序恢復正常生產生活秩序。

邢台市委常委、宣傳部長戎陽在新聞發布會上表示，雖然邢台市疫情防控取得明顯成效，但仍處在常態化防控階段，尤其是社區、道路的管控，需要逐漸放開，防止扎堆出行；商場、超市等服務業的複業需逐漸放開，防止扎堆購物，「總而言之，疫情沒有完全消失，離我們還很近，需要有序恢復正常生產生活秩序。」

戎陽指出，接下來邢台市將集中力量抓好南宮疫情防控工作，持續以南宮為疫情防控的重點，做好重點人員隔離管控、流調排查、物資保障等各方面基礎工作，堅決防止疫情擴散；同時，抓好其他縣、市、區有序恢復正常生產生活秩序，保持常態化疫情防控工作狀態。

戎陽也宣布，從16日晚開始，南宮市實行最嚴厲封控措施，全市所有社區、小區、家屬院及居村人員一律不許流動，所有居民居家隔離；所有有工作任務的人員一律在單位吃住，嚴禁返家。