現場畫面曝光！河北疫情再爆　急建3千組合屋「集中隔離」

▲河北2周破600人確診，24小時不停工拚3千間隔離房。（圖／翻攝新華社）



記者崔子柔／綜合報導

河北省1月初再爆疫情，感染者在2周內飆破600人，官方為了處理大量的隔離人口，已緊急在石家莊劃定一塊500畝的空地，趕工建造目標3000套的組合屋。

河北當地施工影片在微博傳開，畫面中出動大型吊掛、工程機具，在空曠處搭建大規模隔離處所，不少大陸網友認為這和與去年疫情嚴重時出現的方艙醫院、火神山相類似。

▲搭建現場畫面曝光。（影／翻攝自推特／@jackson66368924）



但施工人員聲稱這並非方艙醫院，而叫做「集中隔離板房（組合屋）」，具體訊息還是以官方公布為主。

根據《央視》報導，河北本次疫情主要集中在農村，多數確診病例為農民，官方已決定對重點村莊實施「異地集中隔離」。對於為何實施「異地集中隔離」，河北省疾病預防控制中心病毒所所長齊順祥解釋，由於疫情集中在農村，村民居家隔離容易造成家庭成員和鄰居之間的傳播，農村老年人多，都沒有手機，文化水平比較低，聯繫溝通比較困難。

▼現場出動30台大型機具。（圖／翻攝新華社）

