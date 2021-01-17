北京疫苗接種破170萬人　外賣小哥「全副武裝」排排站打第一針

▲北京外賣小哥利用工作空擋前往接種點施打新冠疫苗。（圖／翻攝北京時間）

記者魏有德／綜合報導

北京市近期組織「外賣小哥」、「快遞小哥」進行新冠疫苗第一劑接種。綜合陸媒報導，外賣平台「餓了嗎」的700多名外賣騎手今（17）日前往北京天壇附近的接種點，由於這群騎手得繼續投入工作送外賣，因此，他們戴著頭盔、手套及清一色的藍色制服排隊接種疫苗，相當醒目。

▲外賣員被歸類為接觸新冠肺炎高風險族群之一。（圖／翻攝北京時間）

《北京時間》報導，大陸近期疫情出現反復，首都及周邊地區防控形勢比較嚴峻，「外賣小哥」、「快遞小哥」依然不辭辛勞、冒著嚴寒為大家熱心服務，在保障市民便利生活和城市安全運行等方面發揮重要作用。

依照大陸疫苗接種規定，外賣及快遞人員皆屬於「高風險族群」，歸類在第一波施打疫苗群體中。據了解，北京市已投入開設疫苗接種點205個，配備預防接種人員8700餘人，市級應急接種隊伍66支，截至16日止，已有170萬人接受疫苗接種。

▲北京市台協發出預約登記接種新冠疫苗通知。（圖／台商提供）

值得注意的是，北京市台協近日也發出通知，針對在北京的台灣民眾自願接種新冠疫苗進行登記。通知提到，依據《疫苗管理法》有關規定，對18-59歲新冠病毒易感染者展開緊急接種，接種人群得符合九類重點人群。