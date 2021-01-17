世衛執委會明登場　應對疫情調查與美國關係受矚

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透，下同）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾/倫敦17日專電

世界衛生組織執行委員會議將於18日起以視訊舉行，包括世衛應對疫情大流行調查的報告，及美國新總統將上任、世衛與美國未來關係走向都受各界矚目。

世界衛生組織（WHO）將於18日至26日舉行第148屆執行委員會年度會議，因疫情嚴峻仍以視訊方式召開。

18日會議首日世衛秘書長譚德塞循例將發表談話，隨後會員國共同討論包括全民健康覆蓋、防範及應對突發公共衛生事件、改善全球健康福祉、財務預算4大支柱等20多項公衛議題。

這次會議受矚目的焦點是防範及應對突發公共衛生事件，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）襲擊全球近一年以來，迄今全球至少有9375萬1490人確診、至少200萬4458人死亡，世衛及全球如何從經驗中汲取教訓以改進應對措施，預估各會員國將會積極發表看法。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也會提出一份關於世衛過去一年的應對報告，包括世衛提供的各項指導文件、每週與會員國溝通分享的最新資訊、向需要的國家提供防護設備及展開科學研究等。

另外，2020年世界衛生大會（WHA）時通過設立的大流行防範和應對獨立小組（Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, IPPR）及國際衛生條例審查委員會也將在這次會議提出期中報告。

此外，美國川普政府2020年啟動退出世衛程序，但總統當選人拜登曾表示會在擔任總統首日重新加入世衛組織，而執委會會議期間適逢拜登就任，而隨著歐洲聯盟（EU）及中國都在爭取主導國際衛生政治舞台，美國與世衛未來關係如何修補受矚目。

世界衛生組織執行委員會的主要職責是執行世界衛生大會的決定和政策，並向世界衛生大會提供建議、促進相關工作。

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