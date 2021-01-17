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「某些人像打雞血一樣興奮」　醫點名這類人：要不要離開台灣？

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日晚間緊急召開記者會，宣布北部某醫院再增一名護理師確診，已是醫院群聚感染。對此，急診科醫師謝宗學17日表示，疫情不只考驗防疫策略，更是考驗人性，只有團結一致才能擊倒病毒，「若有機會問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家防疫做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？」

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中16日晚間10時宣布新增一例本土案例。（圖／記者李毓康攝）

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謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，不意外，16日晚間臨時記者會證實院內感染群聚事件後，「台灣某些人像打雞血一樣興奮」，開始在網路上帶風向，蓋牌、普篩、封院、檢討醫事人員、贊成前衛生署長楊志良先生的「開除說」、贊成餐廳禁止醫事人員入內用餐等對立言論不斷出現。

謝宗學指出，防疫出現些微破口，不想盡力補救，而是想製造對立讓破口被扯得更大，以達到政治目的；獵巫、製造對立、歧視感染者只會讓可能染疫的人封口，更不敢誠實以告，反而更增加社會風險，「18年前SARS慘痛教訓已經告訴我們，這樣的氛圍會讓防疫網更被撕裂。」

▼陳時中16日晚間10時宣布新增一例本土案例。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

謝宗學表示，台灣的防疫策略絕對不是完美無瑕，也不可能完美無瑕，能走到這裡還沒有被病毒擊倒，是因為出現問題會檢討、修正，出現破口會想盡辦法補救，在科學、醫學、人性中找到平衡點，擬定出最適合的策略處理，目前為止這樣的方式讓台灣相對安全地度過一年。

謝宗學呼籲，疫情不只考驗防疫策略，更是考驗人性，只有團結一致，全民共同努力防疫，「我們才能擊倒病毒」，社會中不可能只有一種聲音，但行為會誠實表現；若有機會問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家防疫做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？不願正面回答也是一種答案。

謝宗學說，這幾天國內疫情的變化一定讓人覺得烏雲密佈，拜託大家一起撐下去，「不獵巫、不製造對立、努力支持前線人員，我們一起走下去，好嗎？」

北部某醫院再增一名護理師染疫（案852），為染疫醫師（案838）接觸者，醫院共匡列54名醫護人員需居家隔離，包括22名醫師、32名護理人員。該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。指揮官陳時中強調，因為病毒有潛伏期，疫情是否再擴散，要到24日至28日才會比較明朗。

不意外，昨晚臨時記者會證實院內感染群聚事件後，台灣某些人像打雞血一樣興奮，開始在網路上帶風向，蓋牌、普篩、封院、檢討醫事人員、贊成楊先生的開除說、贊成餐廳禁止醫事人員入內用餐等對立言論不斷出現，防疫出現些微破口，不想盡力補救，而是想製造對立...

Dr. E 小兒急診室日誌發佈於 2021年1月16日 星期六
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