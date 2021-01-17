醫護友人約吃飯！他回1句話爆炸了　網挺這方：誰都會不爽

▲醫護人員站在防疫第一線，要承擔的風險和壓力都特別大。（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

醫護人員站在防疫第一線相當辛苦，最近卻因為爆出幾起院內感染，讓醫護感受到不少外界抗拒的眼光。就有一名網友在《Dcard》貼文「朋友是醫護人員」，說友人想跟他見面吃飯，他就提到最近有醫護染疫的事，說自己抵抗力不是很好，拒絕了對方邀約，「她竟然不爽我且生氣，請問我做錯什麼了嗎？」

這位網友文中表示，「疫情擴散，朋友是醫護人員，說要跟我見面吃飯……」他聽到之後，就說最近因為有醫護人員染疫，外加他本身抵抗力不是很好，希望該位友人「最近」不要找他玩。這句話讓醫護朋友相當不爽、生氣，但原PO相當不解「請問我做錯什麼了嗎？我覺得很莫名。」

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▲疫情延燒多久，醫護人員就為疫情忙碌多久，相當辛苦。（示意圖／CFP）

看到貼文後，其他人秒挺醫護友人，「醫護人員工作很辛苦耶！多體諒人家前線奮戰好嗎，不要扯後腿」、「你朋友如果是在那種有確診病例的醫院工作就算了吧，但如果不是的話我覺得還是可以去啦！多給辛苦的醫護人員溫暖跟陪伴。」

不過也有不少網友安慰原PO，「我覺得不會太過分啊……理解醫護人員的辛苦與無奈，也理解原po的擔心與害怕，個人覺得就是立場不同」、「其實如果我是你朋友我不會介意耶…尤其若我在風頭上的醫院，我就更會避開約人以避免被側目，我寧願跟我的醫護好朋友一起吃飯比較沒什麼顧慮。」

其中，最多人點到一個關鍵，認為原PO不需要這麼直白，「做人可以不用那麼坦白，說忙，沒空就好，你講這樣誰聽到不會不爽」、「可以理解你保護自己的想法，也同意你這麼做，但你講實話幹嘛= =」、「講這種話很沒同理心，你可以在心裡想，但沒必要說出來。」