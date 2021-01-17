快訊／半個台灣有感！07：10規模5.4地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，17日7時10分發生芮氏規模5.4的有感地震，震央位於台灣東南部海域，地震深度20公里，最大震度4級。
【 第007號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年01月17日07時10分59秒
震央位置：北緯22.54° 東經121.35°
震源深度：20公里
芮氏規模：5.4
相對位置：臺東縣政府東南方 31.4 公里 (位於臺灣東南部海域)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：綠島
3級：臺東市、太麻里、東河、大武、達仁、蘭嶼
2級：卑南、池上、海端、長濱、鹿野
1級：利稻
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：三地門、春日、新埤、恆春、鵝鑾鼻、屏東市
1級：獅子、墾丁、小琉球、瑪家
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、高雄市
1級：六龜、甲仙
● 臺南市地區最大震度2級
2級：新化、佳里、臺南市、七股
1級：楠西、東山、永康、善化
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：大埔、阿里山
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：玉里、紅葉、光復、花蓮市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖
● 南投縣地區最大震度1級
1級：信義鄉、日月潭、竹山
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：苗栗市
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