保障人權依法執勤　黃偉哲：「兩權三感」維護治安是命令也是要求

▲台南市長黃偉哲特別要求新任的方仰寧局長，必須以「兩權三感」維護治安，黃偉哲強調這是命令也是要求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警政署進行高階人事調整，台南市警察局16日下午在台南市警局舉辦新卸任局交接典禮，台南市長黃偉哲致詞時，特別要求新任的方仰寧局長保障基本人權、依法行使職權；同時要求警察局長要有責任感，警察同仁才有榮譽感，台南市民才有安全感，必須以「兩權三感」維護治安，黃偉哲強調這是命令也是要求。

黃偉哲指出，對於中央警政人事的調整，他深刻體會台南市民鄉親對改善治安的期待，也理解年輕朋友們的些許疑慮。1988年的520農民運動，當年還是台大學生的他，就在第一線面對鎮暴警察。所以，他今天將保障人權做為執法的前提，新任的方仰寧局長身為台南市府團隊的成員，立場絕對和市府一致。

黃偉哲市長說，要感謝詹永茂前局長對於台南市治安工作的辛勤付出；市府團隊和方局長帶領的警察同仁，一定會繼續努力捍衛市民權益，讓台南不僅有好山好水、美食美景，更有安全安心的好生活。

對於外界疑黃偉哲市長任內已經換了4任警察局長，新任方仰寧局長能有效改善這個情況嗎？黃偉哲市長則認為，對警察職務調整他予以尊重，最重要的警察依法行使他的職務，執法保障市民安全，他相信警察執法沒有分藍綠，不會有顏色，這點他予以尊重，也期許對於治安的改善，能夠一棒接一棒做得更好。

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