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台南新卸任警察局長交接布達　黃偉哲期許方仰寧再創治安佳績

▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，16日下午3時在台南市警察局舉行，台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交，台南市多位民代到場觀禮，典禮隆重。

▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，他來主持這項榮典，一方面代表市民及個人感謝卸任詹永茂局長於局長任內，對警政工作的付出，另一方面也要對新任方仰寧局長榮膺新職，表達祝賀，相信台南市警政工作在前後任2位局長接續領導之下，一定能有更好表現。

▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，卸任詹永茂局長是2020年7月17日到任，其任內台南市各項暴力犯罪、槍擊案件全數偵破，並策定新世代反毒策略，查緝製毒工廠績效卓著；交通政策採分析肇因、精準執法，持續滾動檢討交通事故成效良好；另為獎勵同仁為民服務，創辦六大獎項，鼓勵基層士氣，提升服務成效；詹局長工作積極認真，對於警政工作不遺餘力，本次調任內政部警政署警政委員職務，他要藉此機會感謝詹局長為台南市治安工作的付出。

▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任方仰寧局長，中央警察大學行政警察學系第50期畢業、中央警察大學警政研究所碩士，歷任台北市警察局中正第一分局分局長、內政部警政署交通組組長、屏東縣政府警察局局長、台北市政府警察局主任秘書、副局長、彰化縣警察局局長、內政部警政署警政委員、主任秘書等重要職務，學、經歷豐富。他在此除表示歡迎外，並期許方局長在工作崗位上，繼續貫徹維護治安及改善交通之決心，締造出更佳的成績。

▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南縣、市合併升格為直轄市已10年，他上任以來逐步實踐「安全大台南」的願景，特別指示警察局執行各項工作，應具備「行動警政」的概念，要滾動式檢討並落實處理及快速反應各項治安作為，唯有如此，始能更加貼近民意並呼應民眾及社會的需求。他並提出3點勉勵及期許：一、緝毒、打詐係當前台南市治安重點工作，警察局2020年查獲各級毒品3644件3675人，查獲製毒工廠12件18人，查扣各式毒品多達46.3公斤；金融機構及超商攔阻民眾被詐騙件數達1219件、攔阻被害匯款金額共計新台幣2億2789萬餘元，攔阻被害件數六都最佳，並於內政部警政署2020年上半年調查報告中，台南市整體治安、服務滿意度六都第一，遠見雜誌民意調查台南市治安滿意度亦為六都第一，治安工作沒有最好，只有更好，希望警察局能更精進相關治安維護作為。

▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）


二、以「行得更好、過得更好」為交通政策願景，打造「會更好」的交通環境。在卸任詹永茂局長任內，針對「酒後駕車」、「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」等三大肇因精準執法，對肇事率較高的路口列為首要宣導及執法目標；2020年交通違規舉發比例、取締件數六都最低，交通事故減少比例六都最高；另規劃交通快暢計畫、取締酒駕、路口大執法等專案勤務及強化科技執法等交通執法作為，以確保市民生命、身體、財產安全為第一優先。三、防疫仍是台南市當前首要工作重點，警察人員在2020年防疫期間的貢獻有目共睹，除例行執行之稽查、宣導外，更輔助運用電子圍籬監控系統，即時啟動協尋居家檢疫、隔離者機制，打擊疫情假訊息，是台南市防疫工作重要防線；近日台灣疫情仍然嚴峻，請警察同仁執勤時務必做好個人防護措施，保護好自己才能保護民眾。

▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局新、卸任局長交接布達典禮，在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長再次感謝卸任詹永茂局長於台南市警察局局長任內對台南市警政工作的付出與貢獻，也希望警察局全體同仁能在新任方仰寧局長領導之下，繼續為台南市治安工作努力打拼，實現「守護繁榮大台南」願景，期許未來朝向「治安零死角、交通會更好、防疫無假期」的目標邁進，全力為市民建構一個「安居樂業、幸福宜居」的城市。

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