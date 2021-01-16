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美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

▲台南市姊妹市美國俄亥州哥倫布市，近來發現兩種新型冠狀病毒變種病毒株，市長黃偉哲致函哥倫布市市長表達慰問，展現對海外姊妹市疫情關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市姊妹市美國俄亥州哥倫布市，近來發現兩種新型冠狀病毒變種病毒株，市長黃偉哲致函哥倫布市市長表達慰問，展現對海外姊妹市疫情關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市姊妹市美國俄亥州哥倫布市，近來發現兩種新型冠狀病毒變種病毒株，可能是來自美國本土的變種，市長黃偉哲得知消息後，立即致函哥倫布市市長表達慰問，展現出台南市對於海外姊妹市疫情的關心與感同身受。 黃偉哲市長於信中強調，感謝哥市醫療與研究人員不懈的監測與高度警覺，才能及早發現病毒的變異，進而採取因應措施。

而台南市與哥倫布市從1980年締盟以來，已有超過40年穩定且深厚的姊妹市情誼，因此代表台南市民對哥倫布獻上溫暖的關懷與祝福，並重申台南在抗疫過程中與國際友人合作的堅定意志。

▲台南市姊妹市美國俄亥州哥倫布市，近來發現兩種新型冠狀病毒變種病毒株，市長黃偉哲致函哥倫布市市長表達慰問，展現對海外姊妹市疫情關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步指出，台灣防疫得宜獲得舉世關注，台南也受惠於國內疫情平穩，市民能如常生活，但依然不忘關心國際上深陷疫情衝擊的地方，2020年台南捐贈了口罩、護目鏡等防疫物資給哥倫布市協助抗疫，而這次去信，也同樣是為了傳達台南市期盼該市市民皆平安的關心。

新冠肺炎疫情持續肆虐，目前美國確診人數已超過2300萬人，哥倫布市人口89餘萬，確診數卻已破6萬大關，且正持續攀升，近來俄亥俄州州立大學的韋克斯納醫學中心（Wexner Medical Center）又在該市發現兩種新型病毒株，而其中一種病毒株可能已在當地開始流行。

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