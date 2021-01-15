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蔡英文參訪新創公司　黃偉哲：翻轉古都打造國際級AI技術中心

▲總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲等人前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」，由創辦人謝源寶簡報與導覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲等人前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲率領研考會主委戴偉峻、衛生局長許以霖陪同下，前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」，由創辦人謝源寶簡報與導覽。

▲總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲等人前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」，由創辦人謝源寶簡報與導覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文總統等人皆樂見在台南傳統市場中，隱藏一家擁有技術能量，且已在AI國際產業鏈中佔有一席之地的新創公司在此萌芽茁壯，讓台南人才接軌國際，也讓友愛市場晉升國際級AI技術中心。

▲總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲等人前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」，由創辦人謝源寶簡報與導覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，大隱隱於市，眾所皆知台南的小吃美食多在巷弄之間，殊不知，在歷史悠久的友愛市場裡，隱藏著一個國際級的新創團隊Linker Networks，與多個全球化的知名企業為合作夥伴，將AI技術應用在自動駕駛、精準醫療，甚至於登革熱的防疫工作，讓台灣的科技技術在世界上發光發熱。

黃偉哲指出，2019年下半年開始邀請Linker Networks來台南設立AI技術發展據點，也因而促成2020年共同合作發展「台南市AI登革熱防疫平台」。

▲總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲等人前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」，由創辦人謝源寶簡報與導覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，黃偉哲也很感謝其工作團隊選擇在台南落地發展，招募在地畢業的年輕學子得以有進一步的成長，並與國際接軌，黃市長更感謝總統的參訪，期望將來不論是中央或地方政府都能透過與善於運用AI技術的新創公司合作，不只讓人民生活更加便利，也讓台灣奠定未來產業發展基礎，堅實軟體人才技術能量積極拓展海外市場。

▲總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲等人前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」，由創辦人謝源寶簡報與導覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會戴偉峻主委說，Linker Networks的AI人工智慧發展中心，有許多年輕的工程師隱身在友愛市場四樓為AI發展打拼，成立近一年已經培育逾300個在地青年學子，期待Linker Networks、期待這些南台灣年輕人，也期待中央、地方能攜手一起在未來提供更大的舞台與大家一同努力，讓古都台南真正翻轉，成就「科技古都」，迎向國際市場，創造專屬台南的科技舞台。

▲總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲等人前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」，由創辦人謝源寶簡報與導覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Linker Networks創辦人謝源寶博士向蔡英文總統及黃偉哲市長表示，沒有人會相信傳統市場裡藏著一家國際級AI團隊，並靠著AI自動標註成為台灣唯一入圍美國微軟總部汽車產業鏈的2020年度夥伴，更提及Linker在國際新冠肺炎疫情期間，仍能逆勢成長拿下LG、Samsung、Bosch、SK Telecom等國際大廠的訂單。

▲總統蔡英文15日下午在台南市長黃偉哲等人前往參訪友愛市場「台南辦公室暨人工智慧發展中心」的「美商寶蘊凌科網路科技有限公司」，由創辦人謝源寶簡報與導覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Linker更是不遺餘力強化與在地人才的結合，包含與國立成功大學簽署「跨領域AI與人才培育」合作意向書、與新冠肺炎爆發時製作「口罩地圖」的熱血工程師吳展瑋（Howard Wu）及其團隊「好想工作室」共同開發AI應用解決方案等，創造南台灣AI技術應用與軟體人才更豐富的期待及發展空間。

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