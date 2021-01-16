王浩宇結怨高嘉瑜12年！　慘遭PTT全站封鎖「不可說的佛地魔」

記者林彥臣／綜合報導

桃園市民進黨議員「王浩宇罷免案」最終以8.4萬張同意票，通過罷免門檻，由於PTT鄉民向來與王浩宇不對盤，在確定通過罷免門檻之後，鄉民更是不留情面的落井下石。事實上王浩宇過去也是PTT名人，而且早在12年前就在PTT上與「港湖女神」高嘉瑜結怨，使得他在鄉民之間得到了「不可說的佛地魔」的封號。

▲高嘉瑜與王浩宇雖然是同黨同志，但兩人早在12年前就結怨。（圖／資料照、記者屠惠剛攝）



王浩宇在2009年曾多次在PTT八卦板，PO出由中央社提供的付款服務「中央社訊息服務」的新聞稿，涉及替他自己所開設的公司「ipobar」，進行置入性行銷行為，根據當時八卦板板規規定，轉貼新聞只要附上原網站連結即可，因此有心人士可以輕鬆透過付費的方式，取得此種轉貼置入新聞之管道。

後來八卦板不堪王浩宇長期鬧板，便舉辦是否禁止張貼王浩宇及ipobar訊息的票選；但3小時後，八卦板板主接到王浩宇來電，王浩宇假冒批踢踢站方要求撤除票選活動，否則將提告，讓板主覺得受到威脅並離職。

▲王浩宇因為遭到高嘉瑜全站封鎖，所以被鄉民稱為「佛地魔」。（圖／記者陳家豪攝）



時任批踢踢新聞站長高嘉瑜表示，王浩宇長期利用PTT高瀏覽人次，以散播不實訊息或狂打廣告方式宣傳自己的ipobar；如王浩宇曾散布「批踢踢將商業化」的假消息，接著又不斷貼文宣傳炒作ipobar的活動與銷售產品。

批踢踢站長隨即公告「本站不歡迎ipobar及王浩宇相關人士」，認定王浩宇長期利用不同帳號散發假消息，即起禁止他發文；目前批踢踢站方仍對其封鎖。由於批踢踢站方全面封殺王浩宇，使其名不可說，因此又被稱為「PTT佛地魔」。

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