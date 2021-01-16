罷王通過「本人粉專」遭網友灌爆　王浩宇權限改「限友」沒刪文

▲左圖為王浩宇粉專刪除前最新一篇貼文；右圖則僅剩使用紀錄。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票案16日舉行，中選會晚間統計出有效同意罷免票為8萬4582票，超過罷免門檻，消息一出，網友湧入王浩宇粉專留言。《ETtoday新聞雲》記者稍早實測發現，王浩宇臉書貼文不見，版面僅剩使用紀錄，據了解已把權限由「公開」改成「限友」。

「罷王」同意票約在傍晚5時52分通過8萬1940票門檻，消息一出，不少網友紛紛灌爆王浩宇粉專留言。有人表示，「在家偷掉眼淚了」、「你不是議員了，拿掉那個頭銜吧」、「恭喜王浩宇順利當選中壢市民」、「終於可以不用再看到你的議員頭銜」、「歷史第一人， 恭喜進入名人堂」、「你這麼愛韓國瑜果然還是要追隨他了～」。

不過就在晚間7時，記者重新整理王浩宇粉專，起初是不斷地跑出空白畫面，再過幾分鐘，整個網頁僅剩下過去的使用紀錄。

接著，王浩宇則在另個自己創立的臉書粉專「我是中壢人」發聲。他僅以14字表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上1張背影照。

根據中選會數據，「罷王」投票人數為9萬2226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 ％；不同意罷免票數7128票，佔7.77％。

▼網友灌爆王浩宇臉書。（圖／翻攝王浩宇臉書）