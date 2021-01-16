「倒宇天光」成功　下一波...黃捷罷免案2/6日舉行

記者徐政璿／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今（16日）正式通過，王浩宇成了六都首位遭罷免的市議員。根據中選會日前公布的罷免案，下一個將於2月6日舉行，對象是高雄市鳳山區無黨籍市議員黃捷。

中選會晚間表示，王浩宇罷免案投票人數為9萬2226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 %；不同意罷免票數7128票，佔7.77%，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

根據中選會說明，被罷免人從公告日起解除職務，依照《地方制度法》規定，由於同一選舉區缺額未達1/2以上，因此缺額將不再補選或遞補。

高雄市選委會日前說明，罷免黃捷門檻要以投票日前3天公告造冊人數為準，但依《公職人員選舉罷免》法推估，如果這選舉區上屆議員選舉選舉人數28萬7829人為例，門檻是同意票數達原選區選舉人總數1/4以上（7萬1958人以上），且有效同意票數要多於不同意票數，而黃捷上屆議員選舉得票數為1萬8420票。

▼民進黨籍桃園市議員王浩宇。（圖／記者陳家豪攝）

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