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罷王倒數拉鋸戰！藍營「2關鍵影響成敗」　綠營：門檻高不易達成

▲罷王會成嗎？

▲國民黨桃園市黨部主委邱奕勝認為，罷王是公民力量的展現，國民黨或他個人都要尊重地方鄉親。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

罷免王浩宇投票進入倒數計時，這場全台首次進入投票機制的議員罷免案，備受矚目！國民黨桃園市黨部主委、市議會議長邱奕勝認為，罷王關鍵時刻，國民黨舉辦「罷王團結之夜」順應民意，但罷免門檻太高，就算不成，罷王的「票數也不會太難看」；民進黨桃園地方黨部及黨籍議員，14日則避談罷王案，頗有呼應王浩宇「冷處理」避免引發罷王情緒。但先前地方藍綠政壇私下多認為，門檻高，恐不易達成。

▲罷王會成嗎？

▲罷王「貪食蛇」行動成員以年輕族群居多數。（圖／翻攝自罷王總部臉書）

邱奕勝說，16日就要進行罷免王浩宇的投票，如果以議會的角度，看到這種事（罷免案）發生，其實蠻遺憾的，但罷免是人民行使公民的權利，尤其是，罷王案是由公民團體發起，他們從一階、二階到明天即將舉行的三階投票，都看到公民力量的展現，國民黨或他個人都要尊重地方鄉親。

▲罷王會成嗎？

▲國民黨中壢區黨部及黃國園黨部，宣示反萊豬護食安。（圖／記者楊淑媛攝）

不過，邱奕勝認為，罷免案有一定的難度，選委會將門檻拉高，當然也是希望地方比較平靜，至於這場選戰的關鍵，「天氣和投票率」將是決定罷免成敗的重要因素。

▲罷王會成嗎？

▲罷王總部強調罷王是展現公民的力量。（圖／翻攝自罷王總部臉書）

如依桃園市選委會公布這次罷免投票人數，中壢區有32萬7758人，依規定，投下同意罷免票數要達4分之1，且要超過不同意罷免票數，罷免就可以成立，因此最後關鍵是投票率，而好天氣可幫助投票率，所以要鼓勵中壢人站出來投罷免票。

▲罷王會成嗎？

▲黃國園黨部發動陸戰組織。（圖／記者楊淑媛攝）

相較於邱奕勝的保守看法，藍營黃國園黨部主委蔡忠誠說，這場罷王戰是不分黨派組成的，是罷免團體共同目標。至於，罷王會成嗎？蔡忠誠表示「審慎樂觀」。因為，過去國人多半只懂得選舉，對於罷免投票卻很陌生，這也是為什麼多數補選投票率偏低，往往不到3成，而罷王的安全票數要8萬1940票，如以中壢區選舉人數計，只要能催出3成5、甚至4成的投票率，就能讓該起全國都在看的罷免案通過。

蔡忠誠說，中壢區有73個里、「眷村人口不少」，選民結構向來是藍大於綠，2020大選藍營立委當選人魯明哲得票10萬463票，加上罷王總部展開罷免行動長達8個月以來，火力一直集中在空戰，且王支持萊豬未能為人民護食安，又屢發表不當言行，製造網路聲量，引起民眾不滿，國民黨站在民意立場，關鍵時刻由黃國園黨部發動陸戰組織，陸、空戰聯合出擊，他和許多罷王人士對於結果「審慎樂觀」。

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