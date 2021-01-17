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社會 社會焦點 保障人權

高雄女美容師賓館會網友好慘　雙手遭銬床頭洗劫！放聲尖叫保命

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名女子在交友網站上認識男網友，沒想到第一次見面就遭到對方持刀搶劫，嚇得她花容失色、放聲尖叫！據了解，31歲的鄧姓美容師去年在網路上認識一名無業的41歲張姓男子，兩人聊天後相約在高雄一家賓館見面，沒想到剛見到面，張男就亮出刀械搶劫美容師皮包內的2千元，並將人銬在床頭，所幸女子當場放聲尖叫，才讓服務生趕來解圍、報警抓人。

▲▼ 高雄一位美容師第一次和網友見面就遭到強盜 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲張姓男子（右）涉嫌強盜女美容師，遭到警方逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方到場後，張男供稱自己因為被逼債才會對美容師下手，訊後他被依強盜未遂罪嫌移送，檢方聲押獲准。警方表示，這起事件發生在火車站附近一處賓館，服務人員報警指出，有名女子在房內疑似遭到強盜大聲呼救，警方到場攻堅，進入房內後，看到鄧姓美容師雙手銬有手銬，且神色慌張，警方立刻將同在房內的張姓男子逮補。

▲▼ 高雄一位美容師第一次和網友見面就遭到強盜 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方接獲報案趕往現場處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，張男與鄧女兩人是去年在交友網站上認識的網友，這次約在賓館見面，是兩人第一次相約碰面，沒想到兩人進入房間後，張男立刻持刀控制鄧女的行動，還聲稱只要搶錢要對方不要叫，但女子擔心受害放聲尖叫，飯店經理聞聲進入看到地上有鈔票散落，立刻報警求援，警方到場認定張男涉嫌強盜罪立刻予以逮補。

警方並向檢察官報告張嫌犯罪惡行重大，恐以相同手法傷害其他網友，有再犯之虞，故向承辦檢察官建請羈押，經羈押庭審訊後，確定將張嫌予以羈押。

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