▲黃宗仁接任新北警察局長，侯友宜大讚：「阿仁哥」同屆全班第1。新北警局長黃宗仁（右1）、新北市長侯友宜（右2）、警政署署長陳家欽（左2）、新北警副局長溫枝發（左1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局新任局長布達交接典禮，16日上午11時在警察局六樓大禮堂舉行，由新北市侯市長友宜親自主持布達儀式，內政部警政署署長陳家欽擔任監交。侯友宜表示，警察局長黃宗仁是同屆全班第1，相信在黃局長的領導下，面對所有的挑戰都能夠勝任，為新北市民打造更安居樂業的環境。

侯友宜表示，他非常感謝卸任前局長陳檡文任內的各項治績與貢獻，全心投入各項治安工作，讓新北市的治安滿意度位居六都之冠、進步率及淨滿意度都是全國最高，為新北市擘劃科技建警的藍圖，有效減少交通事故、強化科技偵查能量，深獲中央肯定，借重其能力培育國家未來的警察幹部。

▲黃宗仁接任新北警察局長。

侯友宜說，2021年適逢新北市升格10年，新北市以「做大市、做大事」的格局展望未來，相信在黃局長的領導下，面對所有的挑戰都能夠勝任，也能將警政這一塊拼圖做到最好，更期勉黃局長能秉持接地氣的風格，成為警民溝通的橋梁，接續為市民服務、一同為市政努力打拚，也為新北市民打造一個更安居樂業的環境。

新任警察局局長黃宗仁是中央警察大學正科45期行政警察學系畢業，具有治安與政策行銷的專長，歷任警政署公關室主任、行政組長、警政委員、保五總隊長、航空警察局局長、台南市政府警察局局長、警政署副署長等重要職務，不論是經驗、學識都相當豐富。

警察局長黃宗仁說，新北市幅員遼闊，人口眾多治安繁重，希望在全體警察同仁努力下，做好為民服務工作，最重要的是讓治安平穩、交通順暢！

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