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影／傳紐籍機師出院　鄭文燦：不會就鬆口氣...批楊志良「完全失控」

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空紐籍機師月前隱瞞接觸史與妨礙防疫遭桃園市衛生局重罰30萬元，日前傳出已痊癒出院，也讓市府鬆了一口氣口，市長鄭文燦14日受訪時表示，並沒有鬆一口氣，防疫不會因為一個人出院就鬆口氣，目前還有很多入境確診個案，國外更在疫情高峰，國內產生社區感染首例，由於活動位置、範圍大部分在桃園境內，政府部門停辦尾牙、大型活動，盡量讓這段時間風險降至最低。

▲針對外傳長榮航空紐籍機師已痊癒出院，市府是否鬆了口氣？鄭文燦14日表示，防疫視同作戰，不會因一個人出院就鬆了一口氣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對外傳長榮航空紐籍機師已痊癒出院，市府是否鬆了口氣？鄭文燦14日表示，防疫視同作戰，不會因一個人出院就鬆了一口氣。（圖／記者沈繼昌攝）

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鄭文燦14日下午視察農田水利署桃園管理處大竹工作站停灌補償申報情形，接受媒體聯訪，媒體詢問紐籍機師外傳已痊癒出院，會不會覺得鬆一口氣？

鄭文燦指出，防疫不會因為一個人出院就鬆一口氣，防疫如同作戰，不只是要超前部署，更要小心謹慎，目前還有不少入境確診個案，國外仍在疫情高峰期間，桃園市產生了社區感染的第一個例子，個案活動範圍大部分在桃園境內，這段時間，政府部門停辦尾牙，民間也有非常多單位響應支持防疫政策也停辦尾牙活動，讓這段時間風險降到最低。

▲針對前衛生署長楊志良認為確診醫師要開除，鄭文燦指出，要有同理心，質疑楊完全失控。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對前衛生署長楊志良認為確診醫師要開除，鄭文燦指出，要有同理心，質疑楊完全失控。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦話鋒一轉，要藉機會特別謝謝醫護與防疫人員，他們站在第一線已1年，壓力特別沉重，他們以專業、敬業精神，幫我們守護國人健康，要給他們掌聲喝采與支持，我會繼續支持醫護同仁；過去每隔一段時間都會到醫院去，桃園市11家責任醫院收治病患人數，是全國第一名，總數超過2成，長時間幾乎都很辛苦狀態，這段時間有重要醫院停止探病，只出不進，加上停止開刀作業，目的是希望減輕醫院壓力，我們希望大家共同來支持。

媒體問到，外傳染疫醫師曾照顧過紐籍機師嗎？鄭文燦強調，疫情說明需由中央疫情指揮中心，這屬於專業的部分，防止社區感染，形成社區傳播鏈，這是地方政府要全力配合事項，我們盡力來做，如果屬於醫院的說明需由CDC來說明。

針對前衛生署長楊志良發言，其開除說怎麼看？鄭文燦認為，我覺得「他完全失控了」，不只是失言，而且那份態度真的不像是做過衛生署長，對醫護同仁的付出，沒有同理心，醫護同仁的專業敬業絕對沒問題，這個時間長達1年，高度壓力的情況底下，我們要給他們支持。

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