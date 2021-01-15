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「屁孩老大」揪10手下開殺！中壢街頭釀1死　3煞求處無期徒刑

▲桃園市中壢警分局去年9月間曾姓少年等3名共犯移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局去年9月間逮捕曾姓少年等共犯移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市溫姓男子去年9月間就債務問題與曾姓少年邀約談判，曾找來趙姓、黃姓、邱姓與2名王姓男子等十餘人助陣，雙方口角後大打出手，溫男慘遭圍毆倒地，混亂中還遭曾姓少男持彈簧刀刺中肺部與心臟，送醫急救仍不治；桃檢查出，曾姓少年等5人涉犯聚眾鬥毆罪、殺人罪，對治安造成巨大危害，15日偵結依從重殺人罪嫌起訴，並建請法官對其中3人求處無期徒刑，曾姓少年則由桃園少年法庭審理中。

▲桃園市中壢警分局在鬥毆現場起出沾有血跡的旗桿底座等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局在鬥毆現場起出沾有血跡的旗桿底座等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，死者是36歲的溫姓男子，去年9月9日晚間23時51分許，中壢派出所接獲報案，指稱中壢區大同路發生民眾鬥毆事件，警方出動快打部隊趕抵現場，到場後雙方人馬鳥獸散，但現場有溫姓與江姓男子受傷，其中溫頭部等處有多處傷痕，胸部有刀傷，經送醫急救後仍宣告不治，江姓男子則臉部受創，意識清醒沒有生命危險，警方隨後循線逮捕17歲曾姓少年、21歲趙姓男子、18歲黃姓男子、27歲邱姓男子、19歲與23歲同為王姓男子到案。

▲桃園市中壢警分局押解曾姓少年在鬥毆現場起出彈簧刀證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局押解曾姓少年在鬥毆現場起出彈簧刀證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢查出，本案起因曾與林姓男子疑似發生債務糾紛，去年9月9日深夜，雙方約在中壢區大同路某服飾店前談判，曾找來趙男等十餘人助陣，林男則邀集溫、江等友人助陣，雙方到場一言不合就打起來，曾姓少年等人分持彈簧刀、球棒、安全帽、路邊廣告旗座等行兇，溫、江2人則遭痛毆倒地，其中溫左背還遭刺中肺部與心臟等處，送醫急救不治，江男頭部、臉部多處挫傷等傷勢，但沒有生命危險。

▲曾姓少年去年9月間找來多名友人與林男等人談判債務問題，最後導致溫姓男子遭毆打致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲曾姓少年去年9月間找來多名友人與林男等人談判債務問題，最後導致溫姓男子遭毆打致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢根據目擊者指證，當時案發時在大同路上發生群體鬥毆，曾姓少年仗著人多痛毆溫、江等人，曾還大喊「要讓他死」等語，檢方勘驗現場監視器，警方查扣作案彈簧刀上也驗出江男、趙男與曾姓少年之DNA；另根據相驗報告，死者溫男左背部遭銳器刺入肺部、心臟等處，導致血胸死亡之事實。

桃檢審酌，黃姓男子等5名成年男子涉犯修正後刑法第150條，攜帶凶器在公共場所聚集3人以上首謀實施強暴罪、殺人罪及殺人未遂罪，共3罪，從重依殺人罪論處，並建請法官審酌，黃等人因曾姓少年邀約，集結持凶器鬥毆，犯罪地在街頭，以群聚鬥毆方式，對往來公眾造成危險大增，對社會有巨大之危害，對黃、趙與邱姓男子求處無期徒刑，並建請2名王姓男子量處有期徒刑15年；曾姓少年則還在少年法庭審理中。

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