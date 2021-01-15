求加薪失敗！員工點名「老父、孩子」：等死吧　恫嚇老闆下場出爐

▲男子因老闆不同意加薪，傳訊恐嚇對方。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名搬家工人阿光（化名）因要求加薪不成，2020年7月10日接續傳訊恐嚇老闆「你先不人（仁）別怪我無意（義）等死吧」、「黑白我都可以啦出門在外你老爸小孩都用點心啊」等訊息恐嚇，讓老闆相當害怕，事發後不敢讓父親住在家裡，必須提早回家接小孩。新北地院日前依恐嚇危害安全罪，將阿光判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

審理期間，阿光否認犯行，辯稱是前同事因為不想做，表示要對老闆不利，還稱是「老闆要他轉傳該訊息」，自己沒有恐嚇意思，而他也不知道前同事的名字。

被害老闆指出，先前阿光確實說過其他同事要對他不利，追問後，阿光僅回他「這種事自己心裡知道就好」，並不清楚阿光所指為何，而他認為阿光工作情形不太好，才會不同意加薪；另外，雙方工作前會約在他的住處集合才出發，當他收到上開恐嚇訊息後，立刻想起阿光知道他的住處，內心感到相當害怕。

對此，法官勘驗雙方對話紀錄，未見阿光提醒老闆有同事要對他不利，老闆亦未曾請阿光轉傳訊息，只見雙方談好集合時間、地點，阿光便傳送該恐嚇訊息，因此不採信阿光說詞。

法官認為，阿光的恐嚇訊息讓老闆必須另行安排父親避居至他處，提早結束工作回家陪伴小孩，顯見其犯罪行為所造成的危害不小，另審酌阿光犯後否認犯行、未見悔意等情狀，依恐嚇危害安全罪，將阿光判拘30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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