恐嚇81法學菁英「不給錢殺全家」　辯惡搞：教授很堅強不會付錢

▲陳男為討債反串恐嚇81位法學教授，企圖陷害債務人遭警方識破，北院依恐嚇罪判刑。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

陳姓男子因洪女欠100萬不還，為求報復，竟向81位法學教授寄恐嚇郵件，「江湖救急要求不多2萬就好，不給錢殺你全家」，並留下洪女及她男友的帳戶，想著要讓洪女好看，不料一下就被警方識破；陳男到案時，一度辯稱「法學教授很堅強，不會給錢」，後於審理中認罪，北院依恐嚇安全罪，判陳男1年徒刑、緩刑5年，並須賠81位教授各6000元、共48萬6千元。

陳男為報復洪女不還錢，於2020年2月間，向81位法律系教授寄電子郵件，「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分開匯到以下帳戶，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，信中留下洪女和她男友的帳戶，想藉警方調查惡整洪女，不料警方一下就揪出陳男。

陳男遭逮時，一度辯稱「法學教授很堅強，不會給錢」，而81位被害人中，還真的沒人付錢，一位教授於偵查中表示，雖然以為是詐騙，但看到「殺全家」還是有點害怕，陳男也頻頻道歉。

法院認為，即使陳男是為惡整洪女反串，但行為仍造成被害人恐懼，恐嚇犯行明確，但考量陳男因衝動犯行，又於審理中認罪，且表明願賠償被害人，依恐嚇安全罪判他1年徒刑、緩刑5年，並須賠償81位被害人各6000元。

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