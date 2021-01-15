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她熟睡驚覺有異物…睜眼崩潰！媽男友竟持手電筒「照亮胸部」狂舔

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女子睡到一半，驚見媽媽男友趴在自己身上猥褻。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台南報導

女子小妍（化名）2018年5月23日服用安眠藥入睡後，遭媽媽男友阿傑（化名）持手電筒照射身體，並掀開上衣，親臉、舔胸猥褻，嚇得她當場驚醒，隨即報警提告。一審台南地院依乘機猥褻罪，將阿傑判刑2年，案經上訴，二審台南高分院日前駁回，可上訴。

判決指出，小妍與男友吵架心情低落，2018年5月23日聽聞媽媽建議後，找阿傑到租屋處聊天談心，而阿傑原本就知道，小妍因精神障礙要服用安眠藥才能入睡。不料，2人結束對話，阿傑待小妍服用安眠藥約30、40分鐘後，進入熟睡狀態，竟大起色心，持手電筒照射小妍身體，並掀開上衣，親臉、舔胸猥褻。直到小妍發覺身體有異，張眼發現阿傑趴在身上，氣得將對方趕出租屋處，趕緊報警處理。

審理期間，阿傑否認犯行，辯稱是小妍自己主動掀開上衣，將胸部靠近他的臉，還問他是否要性交易，惟法官勘驗相關證據後，不採信阿傑犯行。一審台南地院依乘機猥褻罪，將阿傑判刑2年。

檢方不服結果，上訴二審指稱，阿傑未盡長輩之責開導，反而利用小妍信賴，趁機猥褻，造成小妍心理受到嚴重傷害，出現急性壓力症狀，犯後矢口否認，原審量刑過輕。

不過，台南高分院再次勘驗相關事證後，認為阿傑原審有期徒刑2年，已屬中度量刑，難認有過輕情事，因此審酌後駁回上訴，全案仍可上訴。

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