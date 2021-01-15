志工缺錢「狂印感謝狀」…趁機獨吞9千捐款！院方傻眼：沒請他募款

▲教養院志工製作假感謝狀，騙取捐款，得手9000元。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳羿妏／台南報導

台南某私立教養院志工阿俊（化名）因經濟狀況欠佳，2020年1月間複印感謝狀，自行竄改住址、核准字號備用，並對外向民眾佯稱，教養院需要捐錢，待捐款到手後，再致贈捐款者假的感謝狀，藉此於8個月內詐財10次，得手9000元。日前台南地院依偽造文書罪，將阿俊判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，2020年1月至9月間阿俊因缺錢花用，竟心懷不軌，將自行取得的感謝狀拿到影印店複印多份，再自行手寫塗改上方住址、核准字號等內容備用，接著對外向民眾募款，使捐款者陷於錯誤，接續捐出300至2100元不等金額，最後再致贈對方假的感謝狀，前後詐騙10次，得手9000元，其中一名捐款者更是連續被騙2次。事後，直到捐款者察覺有異，驚覺遭騙，報警處理，全案因此曝光。

法官認為，阿俊於警詢、偵查、法院審理時，均坦承不諱，教養院負責人也證述，院方未曾委託阿俊募款，再加上9名被害人出面敘述遭騙經歷明確，因此認定阿俊犯行。

法官審酌，阿俊不思循正途取財，僅因貪圖一己之私利，即利用他人欲行公益之心態，以變造感謝狀方式取信捐款人，藉此詐財，已對教養院、捐款者造成損害，但念在阿俊犯後坦承不諱，尚有悔意，詐取金額有限等情狀，依10個偽造文書罪，將阿俊各處2月刑期，應執行6月刑期，得易科罰金18萬元，犯案所得、全案仍可上訴。

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