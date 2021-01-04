快訊／PO文嗆「跨年血染全台」嫌20萬交保　家屬趕不及繼續收押！

▲洪男於PTT發文嗆跨年血洗全台，3日上午遭警方逮捕，並查扣3台筆電和手機。（圖／記者黃宥寧攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄洪姓男子涉嫌在去年底盜用帳號，在網路po文揚言「血染全台」，北檢4日將他聲押禁見，北院在晚間裁定20萬元交保。但洪男家屬表示今晚無法到院辦保，法官改諭知先收押。

2020年12月30日清晨包括在巴哈姆特、PTT等論壇，接連出現「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」的PO文，文中極盡恐嚇用詞，揚言組成30人的去死團，將在31日跨年前，在台北101、台中高鐵、高雄新堀江等地和警察同歸於盡。

刑事局獲報後立即報請台北地檢署檢察官廖彥鈞指揮，先是從po文帳號找到宜蘭游姓男子、新北湯姓男子，經調查確認2人都是帳號遭盜用後，在跨年假期持續從發文ip被刻意設在日本開始反推，過濾分析出po文者是從高雄市區的某分租套房的共享網路上網，3日秘密展開搜索行動。

警方當場就發現房客洪男日前剛重灌電腦，涉嫌重大，查扣洪男3個筆記型電腦和1支手機，刑事局利用科技還原技術，發現洪男的筆電原本使用的是目前罕見的WIN7系統，剛好就和po文者登入論壇的系統相同，但洪男始終否認犯罪。

檢察官訊後認定洪男犯罪嫌疑重大，且有滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。北院審理後，認為沒有羈押必要，裁定新台幣20萬元交保。

根據中央社報導，洪男家屬表示，今晚無法到法院辦保，法官諭知洪男先收押，等到家屬到法院繳交20萬元保釋金後具保停押。



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