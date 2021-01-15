　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

峨眉鄉長王增忠涉弊遭羈押　竹縣府參議邱世昌接代理

▲峨眉鄉長王增忠涉弊遭羈押　竹縣府參議邱世昌接代理。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣府參議邱世昌今日接任峨眉代理鄉長。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦新竹縣轄內竹東鎮公所、峨眉鄉公所辦理LED路燈汰換採購案，竹東鎮民代表會主席陳昌平與峨眉鄉長王增忠等人遭羈押禁見獲准。新竹縣府15日公布，由現任縣府參議邱世昌接任峨眉代理鄉長，持續推動農產品行銷、觀光旅遊。

新竹縣政府依據地方制度法第78、82條規定正式派任縣府參議邱世昌接仼峨眉鄉代理鄉長，15日上午於峨眉鄉公所舉行交接典禮，由縣府秘書長陳季媛擔任監誓，峨眉鄉公所秘書鍾經峰在縣府主計處長黃文琦監交下，把印信交給邱世昌。

▲峨眉鄉長王增忠涉弊遭羈押　竹縣府參議邱世昌接代理。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲邱世昌擔任公務人員長達33年，曾任縣府環保局副局長、農業處長，在地方曾任新埔鎮公所主任祕書、芎林鄉公所建設課長等職。
祕書長陳季媛介紹，邱世昌學歷從中華大學建築與都市計劃學系研究所碩士、淡江大學水利工程系畢業，擔任公務人員長達33年，曾任縣府環保局副局長、農業處長，在地方曾任新埔鎮公所主任祕書、芎林鄉公所建設課長等有完整行政經歷，期望邱代理鄉長能快速銜接公所工作，帶領公所同仁持續向前，穩定峨眉鄉政務推展。

新任鄉長邱世昌表示，感謝楊文科縣長賦予他重任，他擁有多年公務經驗，對於未來推動公所工作他相當有信心，期待與公所與代表會，攜手為峨眉鄉來打拼。

▲峨眉鄉長王增忠涉弊遭羈押　竹縣府參議邱世昌接代理。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣政府依據地方制度法規定正式派任縣府參議邱世昌接仼峨眉鄉代理鄉長。

邱世昌說，峨眉鄉是個好山好水的地方，過去他假日也常與家人來此踏青，觀光景點擁有十二寮休閒園區、獅頭山風景區、峨眉湖等，還有桶柑、東方美人茶、文旦等豐富農特產品，近幾年在縣府與公所的努力下，峨眉鄉更入選交通部2021台灣經典小鎮。

未來他除了持續推動公所既定政策外，也會運用之前擔任縣府農業處長經驗，加強推廣農業特產品行銷、觀光休閒發展，如與農會合作，發展農遊體驗等活動，讓全國鄉親知道峨眉優美自然風景，吸引遊客前來，帶動當地觀光與農民收益。

►女性專用「濕式衛生紙」弱酸配方幫助酸鹼平衡、清爽舒適解決悶熱

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►影／長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦

►驚悚絕命！轎車追撞運竹貨車　整排「利竹穿頭」死狀超慘

►問消防女婿「要什麼幫助」　霸氣岳父隔天送400萬頂規救護車

ET快訊
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

台南安平區路標錯誤店家困擾　李啟維：影響安平在地觀光

後疫情觀光業生存戰座談　李易騰：「精緻化」是關鍵！

「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場　原民歌手戴曉君獻唱

生態實境遊戲尬墾丁　《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

零接觸經濟！好釋帶回迦　新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」

中央警察大學新任校長陳檡文就職　徐國勇：培養治安人才責任重

來去眷村民宿住一晚　歷史建築馬祖新村隱園民宿揭牌

「罷王團結之夜」國民黨總動員籲中壢人開第一槍「反萊豬」

蔡英文參訪新創公司　黃偉哲：翻轉古都打造國際級AI技術中心

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

台南安平區路標錯誤店家困擾　李啟維：影響安平在地觀光

後疫情觀光業生存戰座談　李易騰：「精緻化」是關鍵！

「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場　原民歌手戴曉君獻唱

生態實境遊戲尬墾丁　《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

零接觸經濟！好釋帶回迦　新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」

中央警察大學新任校長陳檡文就職　徐國勇：培養治安人才責任重

來去眷村民宿住一晚　歷史建築馬祖新村隱園民宿揭牌

「罷王團結之夜」國民黨總動員籲中壢人開第一槍「反萊豬」

蔡英文參訪新創公司　黃偉哲：翻轉古都打造國際級AI技術中心

大麥克指數出爐！央行解讀：不適合用來評估均衡匯率

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓經濟效益120億瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

女神級直播主「喝醉走光露點」急遮…來不及了！禁播3月復出慘況曝

半裸妹「關籠5年」眼神渙散…主使者竟是家人！　名模夢全碎

有人要我嗎？糖果店貓聽到「沒人要買」哀怨扶下巴　網笑翻：50收

玄彬❤孫藝真、李準基、朴敘俊與金秀賢！2020必看11韓劇追完了嗎

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

地方熱門新聞

全台最矮！嘉義布袋景山高11米

罷王團結之夜　國民黨：罷王、反萊豬

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

歷史建築　馬祖新村隱園民宿揭牌

獨居翁服農藥輕生　佳佐警即刻救援阻憾事

小英總統前往台南仁德明直宮參拜祈福

寒流強襲！桃園水池「免費送魚」限自帶魚網撈

小英總統與黃偉哲體驗台南竹溪水岸風情

新北農路「路殺工程」　近九成動物遠離死亡

忙招呼客人　「柑仔店」頭家忘了廚房在「炸油」

台南安平區路標錯誤店家困擾

友人臉書發現自殺訊息報警即刻救援

墾丁《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

罷王投票：3種人不能投

更多熱門

相關新聞

竹東鎮代會主席遭收押　簽名指定代理

竹東鎮代會主席遭收押　簽名指定代理

新竹縣竹東鎮代會主席陳昌平因「落日計畫」LED案，涉嫌貪瀆、圖利廠商，且涉案重大、有串證之虞，7日遭廉政署搜索調查，當日晚間經法院裁定收押禁見，陳昌平人在看守所，卻能「隔空簽名」指定代理主席公文，更扯的是，代表會秘書也受理，將公文發給新竹縣政府，外界也提出各種質疑。

酒店弊案再揪3貪警　法院裁定羈押禁見

酒店弊案再揪3貪警　法院裁定羈押禁見

竹縣路燈涉弊　鎮代主席、鄉長遭聲押

竹縣路燈涉弊　鎮代主席、鄉長遭聲押

即／竹縣多鄉鎮公所遭搜索　地方傳：範圍很大

即／竹縣多鄉鎮公所遭搜索　地方傳：範圍很大

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

關鍵字：

峨眉落日計畫貪汙王增忠陳昌平

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面