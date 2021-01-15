峨眉鄉長王增忠涉弊遭羈押　竹縣府參議邱世昌接代理



▲新竹縣府參議邱世昌今日接任峨眉代理鄉長。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦新竹縣轄內竹東鎮公所、峨眉鄉公所辦理LED路燈汰換採購案，竹東鎮民代表會主席陳昌平與峨眉鄉長王增忠等人遭羈押禁見獲准。新竹縣府15日公布，由現任縣府參議邱世昌接任峨眉代理鄉長，持續推動農產品行銷、觀光旅遊。



新竹縣政府依據地方制度法第78、82條規定正式派任縣府參議邱世昌接仼峨眉鄉代理鄉長，15日上午於峨眉鄉公所舉行交接典禮，由縣府秘書長陳季媛擔任監誓，峨眉鄉公所秘書鍾經峰在縣府主計處長黃文琦監交下，把印信交給邱世昌。

▲邱世昌擔任公務人員長達33年，曾任縣府環保局副局長、農業處長，在地方曾任新埔鎮公所主任祕書、芎林鄉公所建設課長等職。



祕書長陳季媛介紹，邱世昌學歷從中華大學建築與都市計劃學系研究所碩士、淡江大學水利工程系畢業，擔任公務人員長達33年，曾任縣府環保局副局長、農業處長，在地方曾任新埔鎮公所主任祕書、芎林鄉公所建設課長等有完整行政經歷，期望邱代理鄉長能快速銜接公所工作，帶領公所同仁持續向前，穩定峨眉鄉政務推展。



新任鄉長邱世昌表示，感謝楊文科縣長賦予他重任，他擁有多年公務經驗，對於未來推動公所工作他相當有信心，期待與公所與代表會，攜手為峨眉鄉來打拼。

▲新竹縣政府依據地方制度法規定正式派任縣府參議邱世昌接仼峨眉鄉代理鄉長。

邱世昌說，峨眉鄉是個好山好水的地方，過去他假日也常與家人來此踏青，觀光景點擁有十二寮休閒園區、獅頭山風景區、峨眉湖等，還有桶柑、東方美人茶、文旦等豐富農特產品，近幾年在縣府與公所的努力下，峨眉鄉更入選交通部2021台灣經典小鎮。

未來他除了持續推動公所既定政策外，也會運用之前擔任縣府農業處長經驗，加強推廣農業特產品行銷、觀光休閒發展，如與農會合作，發展農遊體驗等活動，讓全國鄉親知道峨眉優美自然風景，吸引遊客前來，帶動當地觀光與農民收益。

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