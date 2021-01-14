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竹東鎮代會主席涉貪遭禁見　3日後傳出「簽名公文」指定代理

▲鎮代會主席涉貪遭禁見　3日後竟傳出「簽名公文」指定代理。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹東鎮代會主席8日晚間遭裁定羈押，沒想到11日竟有簽名公文指定代理主席。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東鎮代會主席陳昌平因「落日計畫」LED案，涉嫌貪瀆、圖利廠商，且涉案重大、有串證之虞，7日遭廉政署搜索調查，8日晚間經法院裁定收押禁見，陳昌平人在看守所，卻能「隔空簽名」指定代理主席公文，更扯的是，代表會秘書也受理，將公文發給新竹縣政府，外界也提出各種質疑。

竹東代表會主席陳昌平上周四(7日)因涉貪遭裁定收押禁見，副主席鍾桂龍也違反《選舉罷免法》遭判1年10月有期徒刑、褫奪公權2年遭代表會停職，因此竹東鎮代會主席一位出現懸空狀態。沒想到人還在看守所的陳昌平卻被傳出「隔空簽名」，「指定陳達琳代表代理主席」，下方還有壓上日期，以及2個不同筆跡的「陳昌平」親筆簽名。

竹東鎮民代表范國威質疑，遭收押禁見的陳昌平，如何在看守所內批公文？若簽名真的是陳昌平本人親簽，那「收押禁見」意義何在？是不是也可以串供、滅證了？若簽名是代簽，問題更嚴重，誰簽的？怎麼簽的？那不就明目張膽的偽造文書？

▲鎮代會主席涉貪遭禁見　3日後竟傳出「簽名公文」指定代理。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼竹縣府也證實收到公文備查，民政處處長邱靖雅說，縣府並無權對代表會提出質疑「簽名真偽」等問題，既然竹東鎮代表會能具名發文，就要承擔相關責任。

▲鎮代會主席涉貪遭禁見　3日後竟傳出「簽名公文」指定代理。（圖／記者陳凱力翻攝）

代表會秘書郭俊富也喊冤，否認把公文送進看守所給陳昌平，澄清代表會只是確認筆跡是不是陳昌平的，至於怎麼來、何時簽，都要問陳昌平本人。郭俊富也說，根據「地方立法機關組織準則」第17條，主席、副主席同時不能執行職務時，可由主席指定代理主席，所以，只要意思到了，就可以，只是，這個簽名不一定是11日簽的，可能是上周四（7日）當天陳昌平在辦公室或是在車上寫的，只是日期後壓，但因是陳昌平的「意思」，符合代表會規定，才將流程繼續。

范國威的委任律師葉鈞說，目前他們也無法確認到底是不是陳昌平親筆簽名，但很明顯公文上的「兩個陳昌平」筆跡並不相同，且陳昌平在羈押禁見期間根本不能簽公文、見律師以外的人，到底誰帶公文進去、是否有人代簽，都充滿的疑點，因此合理主張「文書是假的」，最慢會在本周前提告。

▲鎮代會主席涉貪遭禁見　3日後竟傳出「簽名公文」指定代理。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲律師葉鈞說，公文上的「兩個陳昌平」筆跡並不相同，且陳昌平在羈押禁見期間根本不能簽公文、見律師以外的人，到底誰帶公文進去、是否有人代簽，都充滿的疑點。

新竹縣政府民政處處長邱靖雅表示，13日已收到竹東代表會以代表會戳章發的公文，縣府也將公文備查，不過縣府並無權對代表會提出質疑「簽名真偽」等問題，既然竹東鎮代表會能具名發文，就要承擔相關責任；負責執行羈押任務的新竹看守也表示，陳昌平8日入所收容迄今，只見過他的委任律師，由於依羈押法第65條規定，所方不得在律師接見過程中錄音錄影，因此「公文（簽名）怎麼流出去」，真的不知，也無法評論；而新竹地檢署則回應，得悉消息後已經啟動偵查中，待查明後即對外說明。

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