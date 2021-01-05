坐擁「100情婦100棟房」！　中國第一貪官賴小民判死

▲賴小民貪污案今一審宣判。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸第一大金融腐敗案、號稱坐擁「100個情婦、100套房」的前中國華融資產管理公司董事長賴小民涉賄案，今（5日）於天津市第二中級人民法院進行一審宣判，查明他共計收賄約17.88億元人民幣（約合新台幣77億元），決定執行死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

賴小民現年58歲，出生江西瑞金，曾任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，並在當時最大的資產管理公司—華融擔任黨組書記、董事長職務，於2018年在中共反腐、打擊「金融大鱷」行動中落馬，成為「中國大陸第一貪官」、收賄金額也創下已宣判案件紀錄。

▲賴小民部分貪汙所得，藏在以「超市」為暗語稱呼的一處房產中，鐵櫃內現鈔堆疊如山。（圖／翻攝央視）

《央視》報導天津市第二中級人民法院5日宣判結果，因受賄、貪污、重婚一案，對被告人賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。對賴小民受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

審理報告指出，賴小民在2008年至2018年，利用在中國銀行業監督管理委員會、華融公司任職期間，透過職務便利，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣17.88億餘元；在22起犯罪事實中，有三起在2、4、6億元人民幣以上，此外，還包括侵吞他人資產、與「他人長期以夫妻名義共同居住生活並育有子女」等。

▲華融前董座賴小民家中藏匿現金、收賄金額均創下大陸貪官紀錄。（圖／CFP）

法院通報形容，賴小民「目無法紀，極其貪婪」，大部分犯罪行為均發生在黨的十八大之後，屬於典型的不收斂、不收手、頂風作案，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。

綜合陸媒報導，賴小民一案在遭中紀委調查，並多次做為黨中央案例宣教後，最引人注目的就是他號稱有「3個100（情婦、房產、關係人）」，後宮可說是「陣容龐大、星光閃閃」，不乏小模、地方名媛，連公司安排、年僅23歲的女秘書也難逃狼爪，他甚至將情婦多數安置在同個社區，如同帝王的「伊甸園」。

案件調查過程中，他還被揭露將2億多元人民幣的現金，藏匿在一處用暗語「超市」稱呼的房產中，引發社會譁然，他當時解釋，在家裡藏錢是因為「不敢花。」

細分宣判內容，賴小民因貪污罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣200萬元；以重婚罪，判處有期徒刑1年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

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