快訊／「落日計畫」傳弊案　新竹縣4鄉鎮公所遭搜索



▲新竹縣多個鄉鎮公所上午傳出遭到廉正署搜索調查。（示意圖／ETtoday）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣北埔、竹東、峨嵋、橫山鄉鎮公所7日上午傳出遭廉政署搜索，外傳是因為107年度中一個名為「落日計畫」的LED燈汰換案，當時計畫中需將舊路燈全部換成新的LED燈，且新竹縣11個鄉鎮都有參與本計畫。新竹地檢表示，檢、廉上午共出動上百人前往搜索，對象包含廠商、各鄉鎮辦公室，由於搜索範圍相當大，目前僅知僅能證實多個鄉鎮公所遭搜索，至於詳細帶回人員數量以及涉案詳情，仍待廉政署或檢方說明。

其實，早在2018年間，北埔鄉公所就因涉貪遭到，廉政署、調查局前往搜索，當時除了已故前任鄉長姜良明外，還有6名官員調查。

7日上午搜索的消息也在地方傳開，據傳是因為107年度落日計畫遭調查，該計畫由中央撥款至各鄉鎮，再由鄉鎮獨立發包，將舊有路燈汰換成LED燈，新竹縣境內11個鄉鎮都有受惠，由於剛好遇到鄉鎮長選舉，目前在位的鄉鎮長皆未涉其中，目前僅知有幾個單位的科長及承辦人員遭帶回調查，至於確切人數、人員身分、被帶回緣由等，仍待廉政署說明。

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