新竹縣LED路燈工程涉弊　鎮代主席、鄉長等7人聲押禁見



▲新竹縣竹東、峨嵋等鄉鎮傳出LED路燈弊案。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東、峨嵋鄉鎮公所7日上午傳出遭廉政署搜索，外傳是因為107年度中一個名為「落日計畫」的LED燈汰換案，當時新竹縣11個鄉鎮都有參與本計畫。新竹地檢署表示，7日偵辦竹東鎮公所、峨眉鄉公所辦理LED路燈汰換採購案，於當日指揮法務部廉政署廉政官、新竹地檢事務官共計百餘人，執行搜索 13 人共 20 處，並通知被告、證人共 26 人到案，其中7人因違反貪污治罪條例，8日遭新竹地檢聲請羈押禁見；其餘被告張姓等6人則以10萬交保，目前全案持續積極偵辦中。

新竹地檢署8日早上表示，經專案小組主任檢察官、檢察官共12人漏夜偵訊後，認為竹東鎮代會主席陳昌平主席、峨眉鄉長王增中、魏姓課長、江姓、徐姓、林姓、胡姓等業者共7人，違反貪污治罪條例對於職務上行為行、受賄及違反商業會計法等罪嫌重大，有串證、滅證、逃亡之虞，8日向新竹地院聲請羈押禁見；其餘被告張姓等6人以10萬元交保，目前全案持續積極偵辦中。

7日上午搜索的消息也在地方引起譁然，據傳是因為107年度落日計畫遭調查，該計畫由中央撥款至各鄉鎮，再由鄉鎮獨立發包，並未經縣府核銷撥款，而新竹縣13個鄉鎮中有11個都獲補助，計畫內容為將舊有路燈汰換成LED燈，由於剛好遇到鄉鎮長選舉，目前現任鄉鎮長幾乎未受波及，除了峨眉鄉鄉長王增中，當時王為前任鄉長江寧增的機要秘書，因此身涉其中。

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