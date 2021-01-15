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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／丁允恭「把辦公室當炮房」遭彈劾　監察院公布調查結果

記者徐政璿／台北報導

前總統府發言人丁允恭因身陷桃色風暴請辭獲准，任職高雄市政府新聞局長期間的私德問題也被公開檢視，在監委經過了3個多月的調查後，通過彈劾丁允恭，14時30分召開記者會說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲▼總統府發言人丁允恭陪同總統出席世界母語日,並於會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府前發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

前總統府發言人丁允恭去年遭爆捲入桃色風暴後，政壇開始熱議他當初是由監察院長陳菊一路提拔上來，也讓整起風暴延燒至監察院。

總統蔡英文也曾在去年9月20日出席松菸文創園區第二屆危老、都更博覽會時受訪表示，誰舉薦不重要，此案已經進入調查，該負責的人總要負責任，就靜待調查結果。

紀惠容、王美玉去年9月透過新聞稿指出，丁允恭事件引發社會大眾關注與討論，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員的表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有的端正品操相違，事涉官箴，申請自動調查。

紀惠容、王美玉針對申請調查理由表示，丁允恭所涉行為是否違反公務員服務法、公務員懲戒法相關規定？有無利用新聞局長職務上的機會、權勢，與新聞從業人員交往、接觸或損害於人等有辱官箴情事？事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理（新聞倫理）或利用權勢交往等疑義，有調查釐清的必要。

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