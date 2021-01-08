寒流再襲急凍　屏東縣府籲：農漁牧做好防寒措施

▲寒流再度來襲，屏東縣政府籲做好防禦措施，圖蓮霧蓋網 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

入冬第二波寒流來襲，屏東地區8日起低溫可能驟降至10℃以下，屏東縣政府除提醒鄉親長輩及農林漁畜牧業做好防寒措施，再次啟動獨居老人及遊民街友關懷訪視，並呼籲鄰里發揮守望相助的精神，若社區有需要協助的街友與獨老，能協助通報至屏東縣政府遊民收容所7321499，或撥打1999縣民服務專線，讓政府及民間的資源介入提供協助。

依據中央氣象局資料，這一波寒自7日開始氣溫驟降，屏縣府遊民收容所6日就展開街友低溫宣導，7日起並針對棲宿遊民進行關懷訪視，發放禦寒衣物、睡袋、熱食，勸導接受安置服務。遊民避寒安置服務則從7日起至11日，結合旅館以及潮州鎮公所開放永春活動中心，提供遊民緊急避寒措施。

屏東縣政府提醒民眾，低溫期間應多留意家中長者與小孩的身體狀況(尤其是心血管與慢性病患者)，適逢防疫期間，應配合做好個人防疫措施與衛生管理。呼籲民眾留意用火安全與戶內通風，防範火災與一氧化碳中毒事件發生。

至於農林漁畜牧業，農業處呼籲應提早做好防寒措施，以減少災損。對於不耐低溫之葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，水果方面則是九分熟成就要採收，以免引發涷傷，花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。針對較不耐寒的魚、蝦類養殖魚塭，加強越冬溝之保溫防寒及加溫等設備。畜禽舍適時提供加熱設備電源。

縣長潘孟安並指示農業處，因寒害多屬遲發性災害，除務必與各鄉鎮公所密切注意寒流造成農作物損害情形，並依規定爭取農民復耕基金及協助農民度過災害難關。

▲Her今天推出平價好物「Ryo呂」韓方頭皮養護洗髮精500ml x 2，原價650元，特價379元