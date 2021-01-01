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屏東河濱寵物物公園　再蓋2.0版寵毛孩

▲屏東河濱寵物公園擴建工程已開始施工 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東河濱寵物公園擴建工程已開始施工 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東河濱寵物公園設施長年日曬雨淋設施逐漸損毀，經縣長潘孟安向第七河川局爭取經費，修繕拉皮後的屏東河濱寵物公園，吸引高屏地區鄰近寵物飼主使用，原0.2公頃的空間反略顯擁擠，屏東縣政府再投入約330萬元經費擴充0.5公頃，讓飼主及毛孩子自由奔跑。

▲屏東河濱寵物公園擴建工程已開始施工 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼寵物公園新建工程開始施工。

▲屏東河濱寵物公園擴建工程已開始施工 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

農業處長鄭永裕表示，屏東縣第一座寵物公園以訓練設施，有水泥涵管、跳高輪胎、浪狀棧道、高低木架等，經檢討研商後，屏東河濱寵物公園2.0版於原址擴建約0.5公頃，以朝設施減量，增加綠地空間為設計主題，仍保留翻轉式金屬圍籬以保護毛孩安全、洗手台提供清潔及飲水、遮陽棚及公園椅讓主人舒適休憩

屏東河濱寵物公園擴建於去年12 月開工，預計2021年4月完工，將有別於以人為主導的寵物公園，新版增加大面積綠地空間，供毛孩無憂無慮地盡情奔跑玩樂，同時友善商家「犬屏東寵物用品店」依然贊助園區專用拾便袋，屏縣府水利處協助園區垃圾桶清理及雜草割除，確保環境整潔，屏東縣政府不僅提供毛孩安全舒適的環境外，同時主人也能愜意的享受河灘地風光。

有任何相關問題，可洽詢，屏東縣政府農業處動物保護及保育科電話(08)732-0415分機3762。

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