自助餐便當店強制紙餐具回收7月上路　屏東環保局推循環友善店家

▲自助餐及便當店強制紙餐具回收，2021年7月上路 ，圖屏東縣環保局宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為減少廢棄物，環保署將規劃列管全國有提供座位供消費者現場食用、以紙餐具盛裝餐點販售的自助餐店及便當店，要求業者必須於店內設置紙餐具回收設施，並於回收設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，未來若業者沒有依規定設置，將依廢棄物清理法處6萬至30萬元罰鍰，今年7月起開始實施。

紙餐具經過使用、廢棄之後，往往未妥善清理、分類，直接當垃圾丟棄而造成資源錯置，因此而增加的垃圾量也引起環境問題。為此，屏東縣政府環保局即超前部署，積極輔導業者自主管理，自2020年3月開始，篩選出符合環保署列管條件的204家業者，經過積極的輔導，目前已有105家的便當店及自助餐店家設置紙餐具回收設施併含垃圾桶及廚餘回收桶專區，成為「紙餐具循環友善店家」。

屏東縣的紙容器回收量也由每日18.3公噸，提升至每日19.6公噸，增加1.3公噸，今年會繼續加強宣導，期待更多業者響應，更希望消費者能養成自備餐具的習慣，垃圾真正從源頭減量。

環保局呼籲轄內便當店及自助餐業者務必提早因應廢棄物清理法新政策規定，儘速完成回收桶及標示設置，以免受罰。而未來新規定上路後，不只店家要做好紙餐具回收設施，民眾到自助餐或便當店內用餐也要配合「清、分、疊」的回收原則，才能妥善地回收紙餐具，達到提升紙餐具回收量的目的。

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