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社會 社會焦點 保障人權

靠「6部視訊電話」7年吸63億元　「一招坑2600人」主嫌夫妻聲押

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

極訊王、日訊公司的負責人夫妻在過去7年，透過招募初期投資人名義，在全台廣設公司還大辦投資說明會，要民眾花費14萬7千元來購買1組共6部的視訊電話、平板電腦設備，藉此取得租售視訊電話的權利，而公司則會以每月6000元回租3年，形同保障年獲利達15.6%，總計約有2600人受騙，吸金高達63億元。檢調14日兵分17路展開搜索，並帶回多名被告至北檢調查，經漏夜訊問後，檢方以負責人夫妻違反《銀行法》向法院聲請羈押、禁見。

▲▼極訊王、日訊公司的負責人安土美津子。（圖／記者游宗樺攝）

▲極訊王、日訊公司的負責人安土美津子訊後被檢方聲請羈押。（圖／記者游宗樺攝）

檢調根據情資，掌握擔任極訊王、日訊公司的負責人徐明賢、安土美津子夫妻，招攬12名初期投資人擔任業務幹部等工作，在台各大城市開設通訊公司，看似單純的視訊電話、平板電腦銷售，實際上卻是向民眾推銷投資方案，邀請有意參與者到台北參加投資說明會。

▲▼極訊王、日訊公司的負責人徐明賢。（圖／記者游宗樺攝）

▲徐明賢與妻子涉嫌吸金案，被檢方聲請羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

在開投資說明會時，主辦方會宣稱可提供視訊電話銷售、轉租的方案，投資人只需拿出14萬7千元購買6部視訊電話、平板電腦設備，一段時間後就可簽約回租給公司，每組每月可收租金6千元，3年期滿後話機所有權將移轉回公司，依照回租契約換算，投資人年獲利可達15.6％。

另外，極訊王還推出形同「老鼠會」的招攬獎勵方案，會員每銷售1組6部話機，可獲得1萬4千元推薦獎金與約1萬元的輔導獎金，從2013年到2020年間約有2600人受騙，總吸金金額恐高達63億元。

▲▼高慧萍20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼「極訊王」視訊電話吸金案被告林良政。（圖／記者游宗樺攝）

▲高慧萍（上）、林良政（下）訊後，各以20萬、30萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

台北地檢署檢察官黃偉14日指揮調查局北機站、高雄市調處及台北市調處幹員，兵分17路展開大搜索，共約談10人，在晚間至凌晨陸續到北檢開庭。經地檢署漏夜審理後，徐明賢、安土美津子與通訊公司幹部李玉龍3人依違反《銀行法》向法院聲請羈押禁見，高慧萍、林良政則諭令各以20萬、30萬元交保。

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