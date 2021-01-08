地下匯兌13年137億元！老牌菲律賓仲介「華公行」第二代遭起訴

▲華公行擁有合法匯兌牌照，卻連續13年從事地下匯兌137億元賺匯差。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

老牌菲律賓移工仲介公司「華公行」第二代負責人楊俊逸，擁有合法牌照可辦理與菲律賓通匯業務，卻為了賺匯差，和國際匯兌集團iRemit合作，長年進行地下匯兌，從2007年到2020年間，非法匯兌137億元，獲得匯差利益4130萬元，台北地檢署8日依違反《銀行法》起訴楊以及2名菲裔員工。

北檢查出，華公行原本只是經營仲介菲籍移工來台，因業務需要，轉型兼做國際匯兌，幫在台菲律賓移工把薪水匯給老家親人，依金額收取1%到3%的手續費，後來在菲律賓的iRemit公司以入股華公行的方式，來台設置辦事處，並洽談台菲匯兌業務分工。

雙方談妥，華公行接受移工委託後，不用真的把錢匯出，由iRemit直接在菲律賓存入指定戶頭，而iRemit在菲律賓接到客戶要求支付台灣貨款等匯兌需求時，就由華公行用先前收取的移工款項，存入iRemt指定的台灣帳戶，依檢調查扣帳證，地下匯兌金額高達137億元。

雖然省下來的匯差4130萬元幾乎都是被iRemit賺走，但檢察官張靜薰仍認定華公行第二代負責人楊俊逸的這些年靠匯兌業務支薪500萬元，以及iRemit派駐台灣的2名菲裔幹部各領了512萬、126萬元都屬於不法所得，依違反《銀行法》將3人提起公訴，並另案通緝已返菲的黃姓被告。

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