女同事和姊夫不倫！小姨子遭控尾隨賓士「扯髮敲頭」　結局大逆轉

▲小姨子不滿姊夫偷吃，出面為姊姊出氣，卻遭小三指控她出手打人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

小玉（化名）於2017年10月22日發現姊夫阿昌（化名）竟與自己女同事美美（化名）大搞婚外情，一路尾隨美美駕駛姊夫的賓士。當車輛停駛時，小玉上前憤怒拍車窗叫美美下車把話說清楚，但美美指控小玉對她扯頭髮、甩巴掌，因為嚇到，基於本能繼續將車子往前開。阿昌於警詢時表示，當天是美美要還他車，到達目的後原本要下車還他，但卻看見小姨子抓住車門把，扯美美頭髮並敲她頭部叫她下車，他看得一清二楚。小玉則稱有叫美美下車但堅決否認有動手，新北地檢署經查後依傷害罪嫌將小玉提起公訴。

經新北地院審理時，劇情180度逆轉，阿昌竟翻供表示，當天是美美開車要來接他，因為當時車輛多，想說趕快上車，所以他就上黑色賓士的副駕駛座，上車後就弄安全帶，坐下來剎那就發生小姨子喊下車，當時美美聽到聲音就趕快催油門，幾乎是同時發生的，他就趕快扶方向盤，車子駕駛座門有打開一些，小姨子有開車門，但他無法確定小玉的手是否有伸進來，一瞬間車子就往前衝了、門就已經關上，小姨子甚至跟著車子跑2 、3 秒；當天美美並沒有跟他說她的身體那邊痛或不舒服，此時美美比較擔心自己被告，因為那一天正宮有去蒐證有被拍照片，甚至看到女用內衣褲。

▼阿昌偷吃因為怕被告反而叫美美到醫院驗傷備案，當案子審理到法院卻良心發現吐露真相。（圖／達志／示意圖）



阿昌表示，過了4天，10月26日他陪美美去新北市裡聯合醫院三重院區驗傷，想說先備案，因為他自己做錯事怕被告通姦，想說用這種方式牽制，他有拍照，也有用手機拍下來，拿著受傷照片給醫生看，並告訴醫生「要到警局備案要告傷害」，於是醫生就照他方式寫。

新北地院審理認為，小玉辯稱沒有出手並非全然無據，加上美美指控小玉傷害的情節有瑕疵，甚至無法補強證據，陳述的內容也不一定真實，加上證人阿昌明知小姨子並未出手傷害美美，仍於偵查中具結後虛偽證稱小姨子將手伸進車輛抓告訴人頭部等情，因而涉犯偽證罪嫌等，故判小姨子無罪。

豐盈柔順、解救受損髮

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材拼輸贏 他買課程「相親」



翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人口險喝下肚 8黑心業者起訴



心機阿北到超商：1品項1張發票 店員拒絕遭「烤雞腿便當」噴臉



