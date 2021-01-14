快訊／血庫告急請幫忙！台大婦產醫施景中：今晚O型血只夠救1孕婦

▲秋冬之際用血量大，但捐血民眾卻因疫情及天候變得比以往更少，造成血庫各型血液都面臨存量不足的問題。（資料照／記者湯興漢攝）



網搜小組／董美琪報導

台大醫院婦產科醫師施景中今晚發文表示，大台北地區血庫又出現嚴重血荒，「今晚捐血中心只可供應台大10單位O型紅血球。如果碰到產後大出血的病患，有時一個孕婦就會用完這些應急的血品。」他貼出捐血公告，希望民眾伸援。

施景中醫師表示，今天醫院貼出公告，減少非緊急狀況供血，「看來狀況是真的很嚴重了，醫院很少貼這種公告，這是我看到的第二次。」目前除了用各種方式來減少產婦大出血輸血機會外，也誠心期盼朋友們如果合適的可以挽袖捐血，「這一捐血，說不定就救回了一個人，一個或三個家庭(就孕婦來說)。」



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施景中發文如下：

[血庫徹夜未眠]



不談血糖了。

大台北地區血庫又出現嚴重血荒，今晚捐血中心只可供應台大10單位O型紅血球。如果碰到產後大出血的病患，有時一個孕婦就會用完這些應急的血品，遑論其他車禍、心血管外科的病患了。

今天醫院已經貼出公告，減少非緊急狀況的供血，看來狀況是真的很嚴重了，醫院很少貼這種公告，這是我看到的第二次。

除了我們利用各種內外科方式來減少產婦大出血輸血機會外，也誠心期盼朋友們如果合適的可以挽袖捐血。這一捐血，說不定就救回了一個人，一個或三個家庭(就孕婦來說)。

我血色素都是14接近15，血真的很多，但因從小B肝帶原，雖然血中早已測不到B肝病毒，但還是無法捐血。每次碰到這個缺血的狀況我都感到很遺憾。

請大家幫幫忙去捐血。

雪中送炭，勝過錦上添花。