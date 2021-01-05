台南市歸仁獅子會愛心捐血嘉年華　將在新豐高中登場歡迎參加

▲台南市歸仁獅子會會長長邱明財、捐血主席薛俊忠及獅兄、獅姊一行人，共同邀請鄉親10日到新豐高中參加捐血活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁獅子會發起2021年愛心捐血嘉年華活動，5日在新豐高中召開「捐血一袋、救人一命、快樂公益你我同行」行前記者會，歸仁獅子會會長長邱明財、捐血主席薛俊忠及獅兄、獅姊一行人，共同邀請鄉親10日到新豐高中參加捐血活動，歡迎大家響應「捐熱血一袋、救活人一命」，做一個快樂捐血人。

歸仁獅子會會長長邱明財說，每年農曆春節前，寒流一波波，捐血意願降低，使得捐血中心缺血情況特別嚴重，為能及時籌備充足血源，當天到新豐高中參加「2021年愛心捐血嘉年華」活動，有5輛捐血車提供給民眾捐血，歸仁獅子會今年已經連續17年在歲末年初時刻，結合企業界及機關團體，並且配合台南捐血中心「捐血月」活動，擴大舉辦2021愛心捐血活動，籲請熱心民眾發揮愛心，踴躍捐血救人。

歸仁獅子會捐血主席薛俊忠說，「愛心捐血嘉年華」活動中，將提供「關廟麵」等當伴手禮給捐血人，捐血250cc就贈送全聯禮券100元及伴手禮一份、捐血500cc就贈送全聯禮券200元及伴手禮2份，現場還有免費接受命理諮詢、紫微斗數、姓名學、數字現象學、人相學、開運修眉、舒筋活骨、奇門遁甲、四柱八卦、卜卦、姓名陽宅等攤位，邀請米蘭時尚髮型專業團隊在現場義剪，還有「台南市救難協會」傳授包括緊急逃生高空垂降技術，可以現場體驗，只要踴躍捐血救人贈送伴手禮。

會長長邱明財、捐血主席薛俊忠表示，為紓解捐血人潮10日到16日為期一周每天上午8點至下午5點，捐血民眾可以前往台南市小東路423巷1號的「小東捐血站」捐血，捐血250cc就贈送伴手禮一份、捐血500cc贈送伴手禮2份，捐血者將贈送豐富禮品。



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