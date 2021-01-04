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剖腹產前大貧血！姊姊「遠端捐血」霸氣救妹　網融化：她幫妳還1包

▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲隨口跟姊姊說缺血，對方立刻跑去捐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

剖腹產前大缺血，遠在外縣市的姊姊得知後立刻跑去捐血！一名孕婦今天要進行剖腹產，昨天被檢查出血紅素過低，必須接受輸血，結果在台中的姊姊得知後，不到2小時就出現在捐血中心，讓她感動直呼「到底為什麼要這麼暖啊！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她昨天住進醫院今天要進產房，做最後檢查時發現血紅素只有6.8，要直接進行輸血，於是她開玩笑跟姊姊說「A型大缺血」，對方先是回了一句「等等去捐」，本來以為姊姊只是隨口說說，想不到1個多小時後就出現在捐血中心，還PO出自己捐血中的照片。

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▲▼姊姊捐血救孕妹。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲姊姊捐血救孕妹。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO透露，姊姊還炫耀上次捐500cc贈品更多，傻大姊形象讓她哭笑不得，尤其是最後一句「我要救小香腸的媽媽」讓她暖到心坎裡，不過，其實姊姊捐的血並不會及時送到她手上，因為對方在台中，自己則在新北市的醫院，但姊姊的血同樣可以幫助其他有需要的人。

網友看完回應，「我之前血紅素6，真心感謝輸血給我的陌生人」、「我最近也是血紅素掉到5.3，等半天才來血，結果身邊朋友都說可不可以署名捐給我」、「很棒！你用一包血，她幫你還一包」、「他該不會還跟護士説，幫我寄給小香腸的媽媽。」

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