英媒料川普丟震撼彈：解密情報　揭露新冠病毒和武漢實驗室關聯

▲川普狂人舉動難料，甚至在總統任期最後被質疑患有精神疾病。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普距離卸任不到8天，國會山莊暴亂後，外界紛紛揣測他下台前還會做出什麼驚人一舉。英媒指出其中一個可能，是川普會公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的超級震撼彈 ─ 證明新冠肺炎確實與中國武漢病毒研究室有所關聯。

根據《太陽報》（The Sun）指出，英國官員已經做好緊急「紅色戒備」，他們認為川普政府可能會在任期將結束之前拋出震撼彈，披露武漢病毒研究所與新冠肺炎的關聯，包括國務院可能揭露致命蟲隻從研究所外洩，甚至是科學家們與解放軍的密切關係。

白宮11日警告世界不能再為北京的不負責任與危險的行為，繼續付出沉重的代價，不論是香港法治時代的結束，或北京當局不願在疫情爆發初期，就與衛生官員合作所引發的事件一樣，「美國正在檢視進一步採取應對的選項。」

一名外交界消息人士透露，美國目前雖然暫時沒有動作，但未來這幾天「任何事都有可能發生」，而揭露病毒與中國的關聯，是他們的第一選項。

一名英國政府內的消息人士則指出，已經聽到愈來愈多的傳聞，川普和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pomepeo）正在計畫，就中國共產黨2019年對疫情的處置失當，連番發出重砲轟擊。

本周四世衛（WHO）專家終於要前往中國，在疫情爆發逾一年後首度深入武漢，進行病毒早期傳播的研究。此前中國政府對於WHO派遣專家前往研究的行程，多是取消、延期或限制行動。