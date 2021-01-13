敦睦艦隊出訪取消　國防部：重新評估

▲海軍磐石軍艦。（圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊去年發生武漢肺炎群聚感染，共造成36名官兵確診，傳出海軍敦睦艦隊今年將取消遠航計畫。對此，國防部副部長張哲平13日表示，目前全案還在評估規劃中，國防部除了出訪重新評估之外，相關訓練都已經有完整規劃。

根據110年度國防預算書顯示，海軍今年敦睦遠航規劃780名軍校畢業生和艦艇官兵隨行，但傳出考量疫情防治、風險管控等因素，高層決定取消今年敦支，並已向總統蔡英文報准。若此行確定取消，將是敦睦遠航自1953年實施以來，首度因疫情而被迫取消。

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



張哲平13日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金」。有關敦睦艦隊傳出取消遠航，張哲平會前受訪時表示，目前全案還在評估規劃中，相關防疫作為都會按照中央流行疫情指揮中心的指導辦理。

張哲平說明，大家都知道，在一個半至兩個月前，國際間和國內的疫情相對嚴峻，國防部會非常審慎評估海軍敦睦艦隊的所有規劃。

至於影響的訓練量能該如何補足，張哲平則說，全部都會再規劃，除了出訪重新評估之外，相關訓練都已經有完整規劃。

海軍敦睦艦隊去年4月18日發生新冠肺炎群聚感染，共計36名官兵確診，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將、艦指部副參謀長喬志明上校遭到記過兩次懲處，海軍司令劉志斌上將也遭記過一次處分，其中陳道輝與高嘉濱兩人事後已恢復原職。

事實上，敦睦艦隊是海軍每年度例行性的任務性編組支隊，最主要目的是遠洋航行訓練，提供各軍校正期班學生於四年級下學期的實習課程開設，次要目的為軍事外交，代表中華民國總統與全體中華民國國軍官兵訪問各邦交國正副元首、模擬於邦交國戰爭時協助撤離當地僑民。

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