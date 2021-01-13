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桃園民眾服務社募愛心物資552份　送偏鄉23所小學

▲桃園民眾服務社，募愛心物資送偏鄉23所小學。（圖／桃園民眾服務社提供）

▲桃園民眾服務社，募愛心物資送偏鄉23所小學。（圖／桃園民眾服務社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓偏鄉清寒家庭小學生，在寒假期間仍然能感受社會的關注及溫暖，被喻為國民黨外圍組織的桃園市民眾服務社，發起偏鄉小學愛心送暖活動，獲得熱烈響應，募得近17萬元各項物質，12日起分送復興、大園等偏遠地區23所小學清寒家庭，以示社會關懷。▲桃園民眾服務社，募愛心物資送偏鄉23所小學。（圖／桃園民眾服務社提供）

▲桃園民眾服務社，募愛心物資送偏鄉23所小學。（圖／桃園民眾服務社提供）

桃園市民眾服務社表示，由於憂心在疫情期間，清寒家庭可能受到經濟因素等影響，決定發起寒冬送暖活動，希望幫助弱勢孩童，在寒假期間也能得到社會的愛心及溫暖，獲得桃園市民眾服務社友及理監事、各區理事長、常務監事熱烈響應，紛紛慷慨解囊，很快就募得16萬5千餘元，全數用於購買民生物質。

民眾服務社理事長褚水源指出，自即日起將物資分別送往大園區、觀音區、新屋區、龍潭區、大溪區、龜山區、復興區偏遠及特偏遠等23所小學，並依學校教務處「中、低收入戶、清寒家庭」孩童人數，提供包括沙拉油2公升1罐、大甲乾麵1包、玉米粒3罐、好勁道雞蛋麵3包，神農米粉2包等物質，總共要送出552份。為避免這些清寒家庭小朋友，在領取公益愛心物質過程中，被貼上標籤，民眾服務社將愛心送暖民生物資送達學校時間，也特地選在學校放課之後。

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