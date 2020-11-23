是要吃子彈？　彰化男不滿讓步會車掏槍K頭被判刑5月

▲周男不滿韓男車不讓，持槍打人恐嚇被判5月。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

韓男今年1月底開車行經彰化狹小巷道時，周男不滿韓男會車時沒有先禮讓倒車，便持空氣槍下車，扣板機抵住對方額頭、還敲打他頭部，嗆「你是要吃槍子嗎、為何都不讓、你有讓嗎（台語）」，以此恐嚇、導致韓受撕裂傷害，彰化地院判處周男周男違反傷害、恐嚇罪，各處4月、3月徒刑，合併應執行5月有期徒刑。

依據判決書內容指出，韓男證稱，在我要轉進友人家前，就跟周男的車子面對面，當時我的車子沒有退讓的空間，對峙幾秒鐘後，我以為周要讓我，他退後我就往前開，在兩車會車時，周就把車窗搖下來罵「幹」，拿了一把槍下車，把槍「你現在是在開什麼」，然後就往頭上敲下去，「是要吃子彈嗎，是都沒吃過嗎」、「你是在開什麼，為什麼都不讓」、「去報警啊，我又不怕你」，當下認為「快掛了，為什麼這種事會發生在我身上，我又沒怎樣」，最後周男仍被韓男友人架走，才結束衝突。

周男向法官坦承拿槍打韓男頭部，但否認拿槍抵住韓男，開車載他的宛男也辯稱，只是跟韓男等人說「不要白目、吃到子彈倒楣」等語。

周男、宛男均矢口否認有何恐嚇犯行，周男向法官坦承有拿槍打他，否認拿槍抵住韓的頭部和扣板機，只罵他「車子怎麼這樣開」；宛男也辯稱，當時我也不知道周拿的槍是真的還是假的，我自己也嚇到，當下對韓說不要再白目了，等一下吃到子彈是你倒楣了，把周拉走。

彰化地院法官當庭勘驗韓男所提出翻拍成光碟的行車記錄器，審酌僅因會車糾紛，周竟持空氣槍傷害、恐嚇韓；另宛男在場不知勸阻，反出言恐嚇，所為甚屬不該，審酌2人國中畢業無業等經濟情況，判處周男違反傷害、恐嚇罪，各處4月、3月徒刑，合併應執行5月，並沒收作案一枝含彈匣空氣槍；另犯恐嚇罪，處拘役50日。

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