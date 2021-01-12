美麗珊瑚花園成千瘡百孔！海底玩家揭嚴重警訊：今年要注意東北角

▲東吉嶼表孔珊瑚。（圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）



記者許展溢／台北報導

台灣珊瑚白化觀測平台、中央研究院生物多樣性研究中心珊瑚礁研究室等單位今（12日）指出，2020年的夏天是台灣海洋國土的珊瑚與珊瑚礁受難的季節，該年7月到9月底，在全台62個樣點共進行111次水肺潛水，調查的28250株珊瑚中，有52%的珊瑚分別受到不同程度的熱壓迫，造成台灣史上最大珊瑚白化，專家憂心，海洋環境的失衡如果不積極面對，未來災難將至。

海底玩家執行長、海底映像的製作人李世明表示，驚覺澎湖海底8月的珊瑚白化現象是台灣海洋生態的大悲歌，雖當月澎湖已轉入秋季，但海水溫度始終居高不下，造成東、西吉嶼二島的海底下的珊瑚礁大量白化現象，使用海底攝影機紀錄，鏡頭內盡是滿框的軟硬珊瑚白化現象，令人感到憂心，下一步更可能是病入膏肓的大量壞死。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東吉島健康照片。（圖／海底映像提供）

李世明說，對針東、西吉嶼的東、南、西側島沿岸水下深度4～20公尺之間進行紀錄，發覺海水溫度約29-33度，而珊瑚白化的面積約有百分之70～80%以上，尤其12公尺以上更是可怕，自己從澎湖海洋志工陳盡川和國家公園保育警察蕭再泉小隊長口中聽到從7月就開始有小區域白化現象，回顧影片發現白化可能先從東吉嶼西邊港口內外側的淺層珊瑚礁開始，許多的表孔、軸孔珊瑚礁都已經被藻類覆蓋憂氧化，原本美麗的珊瑚花園現在已滿目瘡痍，千瘡百孔。

▲鼻頭角公園空拍。（圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）



李世明觀察此次澎湖珊瑚白化現象說，對海洋環境的影響是不可逆。島人海洋文化工作室負責人蘇淮表示，去年6月左右，在小琉球潛水還沒見到珊瑚白化現象，但到了7月，開始出現零星的珊瑚白化，一開始想說可能和以往一樣，只會有零星的幾株和少數幾種珊瑚會白化，到秋天水溫降下來應就會回復，沒想到白化的數量越來越多，潛水10年來從來都沒見過的情況。接著從網路社群上，陸續看到墾丁、綠島、蘭嶼、澎湖的潛水員分享各地的珊瑚白化情況，才意識到這一次很可能是台灣非常嚴重的一次珊瑚白化。

▲墾丁後壁湖。（圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）



中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚提到，今年最值得注意的是屬於非礁型珊瑚群聚的東北角。由2004年開始至今在野柳的長期水溫監測結果顯示不僅夏天越來越熱、冬天時水溫低於適合造礁珊瑚生長的下限（<18℃）的日子越來越少，2019年尾到2020年初的水溫幾乎沒有低於<18℃。因此在1998年躲過一劫的東北角珊瑚群聚在2020年發生了有紀錄以來首次的大白化事件，以野柳、外木山、基隆嶼和鼻頭角漁港最嚴重，這是非常嚴重的警訊。

其他人也看了...

台灣發生史上最大珊瑚白化！小琉球最嚴重死亡率高達一半以上