增加漁船10%漁獲量、減少10%油耗！專家首提供鎖管預報　　

▲農委會水試所與氣象局攜手合作鎖管漁況。（圖／農委會水試所提供）



記者許展溢／台北報導

農委會水產試驗所與氣象局合作，由氣象局提供台灣北部海面水溫預測值，利用水試所研發的資源變動預測模式，準確預測今年初台灣北部海域鎖管的全年漁況較去年度為差。未來將提供國內首度的北部海域鎖管漁況預報，估可增加漁船10%漁獲量，並減少10%油耗。

鎖管俗稱小卷或透抽，在台灣周邊海域以中國槍鎖管、劍尖槍鎖管及杜氏鎖管等3種為主要漁獲物種，其中台灣北部海域以劍尖槍鎖管為主，主要漁期在每年4到10月間，以棒受網為主要漁法。

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水試所表示，由於鎖管資源易受海洋環境變化影響而有豐年及歉年的情形，以今年3月為例，氣象局提供的水溫預測資料進行推估，結果顯示今年台灣北部海域劍尖槍鎖管漁獲量恐不樂觀。目前漁期已結束，初步統計樣本船漁獲資料顯示，資源趨勢指標值為4.8，換算後的單位努力漁獲量為123.83公斤/每船天，為98年以來次低（最低為105年的123.75公斤/每船天），顯示今年鎖管資源量確實為下降趨勢。



▲氣象局水溫預測資料推估，台灣北部海域劍尖槍鎖管漁獲量今年恐不樂觀。（圖／農委會水試所提供）



水試所指出，自民國98年起，開始著手進行台灣北部海域劍尖槍鎖管研究，至今已累積近10年樣本船作業資料，經長年研究結果顯示，海面水溫為影響鎖管資源變動重要因子，利用樣本船作業資料所得的資源趨勢指標與海面水溫進行模式分析，可建立鎖管資源變動預測模式，並於每年漁期開始前，提供當年度鎖管資源變動的預測。

另外，107年起，氣象局進行客製化短期天氣及長期氣候的監測與預報工作，供農漁政單位利用，以採取防護措施減少農損，其中長期氣候的海面水溫預報即為項目之一。水試所表示，因此與氣象局合作，以水試所建立的鎖管資源變動預測模式，代入氣象局提供的未來5個月內海面水溫預測資料，在每年漁期前進行當年度鎖管資源趨勢預測。

水試所預計漁況預報有助於漁民選擇作業漁法及漁場，減少漁場搜尋時間及油料支出、節能減碳，估可增加漁船10%漁獲量，並減少10%油耗。水試所也提，漁場海面水溫值取自於樣本船上所裝設的航跡資訊自動收集系統，依據10艘樣本船長的問卷調查結果，船主認為水試所提供的海面水溫資料可協助提高漁獲量21%，減少用油成本30%。未來將持續與氣象局合作，提供北部海域鎖管漁海況預報，協助漁民節省尋魚作業時間及降低油耗。